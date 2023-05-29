Шовк вважається красивою та натуральною еластичною тканиною, яку створюють з ниток тутового шовкопряда. Дану тканину заслужено вважають розкішною не тільки через її зовнішній вигляд, але й через екологічність і користь для людей. Чому треба носити шовкову резинку для волосся – читайте в матеріалі.

Чому треба носити шовкову резинку для волосся: основні недоліки синтетики

Перукар Аліна Сенюк стверджує, що головна шкода поліестеру та іншої синтетики, з яких роблять резинки в тому, що ці тканини електризують волосся. А електризація волосся – це сухість, ламкість, тьмяність локонів в майбутньому.

Адже поверхневий шар волосяного стержня складається з лусочок. Коли волосся в нормальному стані, лусочки прилягають одна до одної. Завдяки цьому внутрішні шари волосся захищені, зберігається нормальний водний баланс, волосся залишається еластичним та пружним.

Але при електризації це все прокидається, волосся втрачає вологу. А з нею – й свою міцність та еластичність. Так впливає на волосся синтетична тканина. Якщо довго носити синтетичні вироби, воно може обламатися.

Які резинки для волосся найнебезпечніші

Особливо шкідливі, за словами експерта, м’які синтетичні резинки з поліестерового оксамиту, плюшу Тедді тощо. Вони огортають волосся повністю, тому волосяний стержень знаходиться ніби у колючій камері, і його пошкодження відбувається втричі швидше.

Ось чому варто носити натуральні резинки – з бавовни, віскози (штучна тканина природного походження) і, звичайно, з натурального шовку – особливо з натурального шовкового оксамиту.

На відміну від синтетики, шовк огортає волосся натуральним ворсом. В ньому воно знаходиться нібито в пухнастому коконі. Однак такі резинки потрібно прати вручну, сушити не на відкритому сонці й опалювальних приладах, також зберігати від кігтів тварин і розправляти перед кожним використанням.