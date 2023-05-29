Шелк считается красивой и натуральной эластичной тканью, которую создают из нитей тутового шелкопряда. Данную ткань заслуженно считают роскошной не только из-за ее внешнего вида, но и из-за экологичности и пользы для людей. Почему нужно носить шелковую резинку для волос – читайте в материале.

Почему нужно носить шелковую резинку для волос: основные недостатки синтетики

Парикмахер Алина Сенюк утверждает, что главный вред полиэстера и другой синтетики, из которых делают резинки в том, что эти ткани электризуют волосы. А электризация волос – это сухость, ломкость, тусклость локонов в будущем.

Ведь поверхностный слой волосяного стержня состоит из чешуек. Когда волосы в нормальном состоянии, чешуйки прилегают друг к другу.

Благодаря этому внутренние слои волос защищены, сохраняется нормальный водный баланс, волосы остаются эластичными и упругими.

Но при электризации это все просыпается, волосы теряют влагу. А с ней – и свою крепость и эластичность. Так влияет на волосы синтетическая ткань. Если долго носить синтетические изделия, они могут обломаться.

Какие резинки для волос самые опасные

Особенно вредны, по словам эксперта, мягкие синтетические резинки из полиэстерового бархата, плюша Тедди и т.д. Они окутывают волосы полностью, поэтому волосяной стержень находится как в колючей камере, и его повреждение происходит втрое быстрее.

Вот почему следует носить натуральные резинки – из хлопка, вискозы (искусственная ткань природного происхождения) и, конечно, из натурального шелка – особенно из натурального шелкового бархата.

В отличие от синтетики, шелк окутывает волосы натуральным ворсом. В нем они находятся якобы в пушистом коконе. Однако такие резинки нужно стирать вручную, сушить не на открытом солнце и отопительных приборах, также хранить от когтей животных и расправлять перед каждым использованием.