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Красота

Маска для волос из яйца и коньяка: рецепт приготовления в домашних условиях

15 мая 2023, 12:34
Анна Голишевская редактор ленты
Маска
Источник: Unsplash

Многие женщины считают, что маски на основе натуральных компонентов помогают решить самые разные проблемы с волосами: улучшают их структуру, устраняют секущиеся кончики, увлажняют волосы, придавая им блеск, стимулируют рост.

Однако действительно ли можно качественно бороться с этими проблемами с помощью натуральных компонентов и как сделать маску для волос из яйца и коньяка – читайте в материале.

Маска для волос из яйца и коньяка: польза и вред

По словам парикмахера Алины Сенюк, народными рецептами масок можно улучшить состояние и структуру волос, но эффект может быть непродолжительным.

Если у вас проблемы со значительным выпадением волос и сухостью, в такой ситуации необходимо обращаться к специалистам, сдать необходимые анализы и приобрести аптечный уход, – говорит эксперт.

Кроме этого, маски с коньяком нельзя делать в том случае, если на коже головы есть раны, волосы секутся и выявлена аллергия на алкоголь. Маски с содержанием коньяка можно использовать, если у вас медленно растут волосы, присутствует выпадение или они сильно жирнеют.

Чтобы сделать маску для волос из яйца и коньяка, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. коньяка;
  • 1 чай. л. меда;
  • желток 1 яйца.

Способ приготовления:

  1. В эмалированной посуде размешайте коньяк с медом и желтком.
  2. Обязательно проверьте маску на чувствительность кожи: на сгибе руки в локте, где нежная кожа, смажьте полоску кожи приготовленной смесью (на 15 минут). Если цвет кожи на сгибе руки не изменился, значит, маску вам применять можно, а если кожа покраснела или хотя бы порозовела – наносить маску нельзя, у вас на нее аллергия.
  3. Нагрейте кастрюлю с водой, опустите в воду миску со смесью, помешивайте до тех пор, пока масса не подогреется.
  4. Теплую маску руками мажьте и вотрите в кожу, слегка массируя, замотайте пленкой, а сверху еще и полотенцем.
  5. Дайте пропитаться маске в течение 20 мин.
  6. После этого смойте голову теплой водой с шампунем.
  7. Также можно ополоснуть волосы настоем ромашки (для лучшего эффекта).
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