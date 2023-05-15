Многие женщины считают, что маски на основе натуральных компонентов помогают решить самые разные проблемы с волосами: улучшают их структуру, устраняют секущиеся кончики, увлажняют волосы, придавая им блеск, стимулируют рост.
Однако действительно ли можно качественно бороться с этими проблемами с помощью натуральных компонентов и как сделать маску для волос из яйца и коньяка – читайте в материале.
Маска для волос из яйца и коньяка: польза и вред
По словам парикмахера Алины Сенюк, народными рецептами масок можно улучшить состояние и структуру волос, но эффект может быть непродолжительным.
Если у вас проблемы со значительным выпадением волос и сухостью, в такой ситуации необходимо обращаться к специалистам, сдать необходимые анализы и приобрести аптечный уход, – говорит эксперт.
Кроме этого, маски с коньяком нельзя делать в том случае, если на коже головы есть раны, волосы секутся и выявлена аллергия на алкоголь. Маски с содержанием коньяка можно использовать, если у вас медленно растут волосы, присутствует выпадение или они сильно жирнеют.
Чтобы сделать маску для волос из яйца и коньяка, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
Ингредиенты:
- 3 ст. л. коньяка;
- 1 чай. л. меда;
- желток 1 яйца.
Способ приготовления:
- В эмалированной посуде размешайте коньяк с медом и желтком.
- Обязательно проверьте маску на чувствительность кожи: на сгибе руки в локте, где нежная кожа, смажьте полоску кожи приготовленной смесью (на 15 минут). Если цвет кожи на сгибе руки не изменился, значит, маску вам применять можно, а если кожа покраснела или хотя бы порозовела – наносить маску нельзя, у вас на нее аллергия.
- Нагрейте кастрюлю с водой, опустите в воду миску со смесью, помешивайте до тех пор, пока масса не подогреется.
- Теплую маску руками мажьте и вотрите в кожу, слегка массируя, замотайте пленкой, а сверху еще и полотенцем.
- Дайте пропитаться маске в течение 20 мин.
- После этого смойте голову теплой водой с шампунем.
- Также можно ополоснуть волосы настоем ромашки (для лучшего эффекта).