Многие женщины считают, что маски на основе натуральных компонентов помогают решить самые разные проблемы с волосами: улучшают их структуру, устраняют секущиеся кончики, увлажняют волосы, придавая им блеск, стимулируют рост.

Однако действительно ли можно качественно бороться с этими проблемами с помощью натуральных компонентов и как сделать маску для волос из яйца и коньяка – читайте в материале.

Маска для волос из яйца и коньяка: польза и вред

По словам парикмахера Алины Сенюк, народными рецептами масок можно улучшить состояние и структуру волос, но эффект может быть непродолжительным.

Если у вас проблемы со значительным выпадением волос и сухостью, в такой ситуации необходимо обращаться к специалистам, сдать необходимые анализы и приобрести аптечный уход, – говорит эксперт.

Кроме этого, маски с коньяком нельзя делать в том случае, если на коже головы есть раны, волосы секутся и выявлена аллергия на алкоголь. Маски с содержанием коньяка можно использовать, если у вас медленно растут волосы, присутствует выпадение или они сильно жирнеют.

Чтобы сделать маску для волос из яйца и коньяка, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Ингредиенты:

3 ст. л. коньяка;

1 чай. л. меда;

желток 1 яйца.

Способ приготовления: