Горчичная маска для роста волос – любимый рецепт многих женщин, мечтающих о густых волосах. Конкретно эту маску можно с легкостью сделать в домашних условиях. Рецепт горчичной маски для волос – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как приготовить горчичную маску для волос в домашних условиях

Вам понадобится:

горячая вода – 3 ст. л.

горчичный порошок – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

яичный желток – 2 шт.

репейное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления горчичной маски:

1. Для начала вам нужно развести в горячей воде горчичный порошок.

Сейчас смотрят

2. Добавить туда сахар, желток и растительное масло.

3. Хорошо перемешать.

Как наносить горчичную маску для роста волос:

1. Горчичную маску следует наносить только на чистую кожу головы волос.

2. После нанесения нужно собрать волосы и подержать их под полиэтиленовым пакетом час.

3. Смывать маску нужно теплой водой с использованием шампуня.

Пользоваться такой маской можно несколько раз в неделю. А если вы хотите достичь максимального эффекта, после нанесения маски можно немного подсушить волосы феном.