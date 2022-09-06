Горчичная маска для роста волос – любимый рецепт многих женщин, мечтающих о густых волосах. Конкретно эту маску можно с легкостью сделать в домашних условиях. Рецепт горчичной маски для волос – смотрите в материале Фактов ICTV.
Как приготовить горчичную маску для волос в домашних условиях
Вам понадобится:
- горячая вода – 3 ст. л.
- горчичный порошок – 3 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- яичный желток – 2 шт.
- репейное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления горчичной маски:
1. Для начала вам нужно развести в горячей воде горчичный порошок.
2. Добавить туда сахар, желток и растительное масло.
3. Хорошо перемешать.
Как наносить горчичную маску для роста волос:
1. Горчичную маску следует наносить только на чистую кожу головы волос.
2. После нанесения нужно собрать волосы и подержать их под полиэтиленовым пакетом час.
3. Смывать маску нужно теплой водой с использованием шампуня.
Пользоваться такой маской можно несколько раз в неделю. А если вы хотите достичь максимального эффекта, после нанесения маски можно немного подсушить волосы феном.