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Красота

Горчичная маска для роста волос: действенный рецепт

6 сентября 2022, 12:10
Анна Голишевская Редактор сайта
Маска для росту волосся
Источник: Unsplash

Горчичная маска для роста волос – любимый рецепт многих женщин, мечтающих о густых волосах. Конкретно эту маску можно с легкостью сделать в домашних условиях. Рецепт горчичной маски для волос – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как приготовить горчичную маску для волос в домашних условиях

Вам понадобится:

  • горячая вода – 3 ст. л.
  • горчичный порошок – 3 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • яичный желток – 2 шт.
  • репейное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления горчичной маски:

1. Для начала вам нужно развести в горячей воде горчичный порошок.

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2. Добавить туда сахар, желток и растительное масло.

3. Хорошо перемешать.

Как наносить горчичную маску для роста волос:

1. Горчичную маску следует наносить только на чистую кожу головы волос.

2. После нанесения нужно собрать волосы  и подержать их под полиэтиленовым пакетом час.

3. Смывать маску нужно теплой водой с использованием шампуня.

Пользоваться такой маской можно несколько раз в неделю. А если вы хотите достичь максимального эффекта, после нанесения маски можно немного подсушить волосы феном.

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