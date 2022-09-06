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Гірчична маска для росту волосся: дієвий рецепт

6 Вересня 2022, 12:10
Анна Голішевська Редакторка сайту
Маска для росту волосся
Джерело: Unsplash

Гірчична маска для росту волосся –  улюблений рецепт багатьох жінок, які мріють про густе волосся. Саме цю маску можна легко зробити в домашніх умовах. Рецепт гірчичної маски для волосся – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як приготувати гірчичну маску для волосся в домашніх умовах

Вам знадобиться:

  • гаряча вода – 3 ст. л.
  • гірчичний порошок – 3 ст. л.
  • цукор – 3 ст. л.
  • яєчний жовток – 2 шт.
  • реп’яхова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування гірчичної маски:

1. Для початку вам потрібно розвести у гарячій воді гірчичний порошок.

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2. Додати туди цукор, жовток і олію.

3. Добре перемішати.

Як наносити гірчичну маску для росту волосся

1. Гірчичну маску слід наносити тільки на чисту шкіру голови волосся.

2. Після нанесення вам потрібно зібрати волосся до купи і тримати його під поліетиленовим пакетом годину.

3. Змивати маску треба теплою водою із використанням шампуню.

Користуватися такою маскою можна кілька разів на тиждень. А якщо ви хочете досягнути максимального ефекту, після нанесення маски можна трішки просушити волосся феном.

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