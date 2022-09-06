Гірчична маска для росту волосся – улюблений рецепт багатьох жінок, які мріють про густе волосся. Саме цю маску можна легко зробити в домашніх умовах. Рецепт гірчичної маски для волосся – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Як приготувати гірчичну маску для волосся в домашніх умовах
Вам знадобиться:
- гаряча вода – 3 ст. л.
- гірчичний порошок – 3 ст. л.
- цукор – 3 ст. л.
- яєчний жовток – 2 шт.
- реп’яхова олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування гірчичної маски:
1. Для початку вам потрібно розвести у гарячій воді гірчичний порошок.
2. Додати туди цукор, жовток і олію.
3. Добре перемішати.
Як наносити гірчичну маску для росту волосся
1. Гірчичну маску слід наносити тільки на чисту шкіру голови волосся.
2. Після нанесення вам потрібно зібрати волосся до купи і тримати його під поліетиленовим пакетом годину.
3. Змивати маску треба теплою водою із використанням шампуню.
Користуватися такою маскою можна кілька разів на тиждень. А якщо ви хочете досягнути максимального ефекту, після нанесення маски можна трішки просушити волосся феном.