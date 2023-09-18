Как часто уже в обед вы чувствуете полное отсутствие сил и энергии? Наверное, вы уже не раз задумывались, что так не должно быть, и пытались улучшить свое самочувствие. Нередко причиной общей усталости выступает дефицит определенных витаминов, которые вы недополучаете из пищи.

О том, недостаток каких витаминов может вызвать снижение энергии, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Не занимайтесь самолечением и не начинайте самостоятельно прием витаминных комплексов, это может быть опасно для вашего здоровья. Если вас беспокоит состояние, обратитесь к врачу за дополнительным обследованием и руководствуйтесь указаниями специалиста.

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Витамин В12

Необходим для нормальной работы нервной системы, образования красных кровяных клеток, метаболизма аминокислот и жиров. Дефицит витамина В12 может привести к ощущению слабости и усталости. Содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца, он также доступен в виде добавок.

Витамин D

Регулирует здоровье костей и зубов, поддерживает иммунную систему, влияет на функцию мышц и нервной системы. Недостаточность витамина D может влиять на общее состояние здоровья. Кроме солнечных лучей, витамин D содержится в рыбе, яйцах и обогащенных молочных продуктах.

Витамин С

Обеспечивает антиоксидантную защиту клеток, поддерживает иммунную систему, способствует здоровью сосудов и восприимчивости железа. Витамин С может уменьшить усталость и повысить уровень энергии, способствуя лучшей работе митохондрий — “энергетических центров” клеток. Больше всего витамин С содержится в болгарском перце, чернике, клубнике, цитрусовых, луке и капусте.

Витамины группы В

Витамины группы В, в частности В1, В2, В3, В5, В6, В7 и В9, играют важную роль в метаболизме энергии, нейротрансмиттеров и других биологических процессах. Они помогают организму превращать пищу в “топливо” для эффективной работы. Содержатся в различных продуктах, таких как мясо, рыба, яйца, орехи, злаки и овощи.

Помните, что витамины и минералы взаимодействуют друг с другом, поэтому важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, чтобы обеспечить оптимальное функционирование организма. Разнообразный рацион и соблюдение рекомендаций специалиста по приему витаминов и минералов помогут вам забыть об усталости и наслаждаться днем, полным энергии и активности.