Як часто вже в обід ви відчуваєте, що сил та енергії зовсім немає? Напевно, ви вже не раз задумувались, що так не повинно бути, та намагались покращити своє самопочуття. Нерідко причиною загальної втоми є дефіцит певних вітамінів, які ви недоотримуєте з їжі.

Про те, нестача яких вітамінів може викликати зниження енергії, Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Не займайтесь самолікуванням та не починайте самостійно прийом вітамінних комплексів, це може бути небезпечно для здоров’я. Якщо турбує ваш стан, зверніться до лікаря за додатковим обстеженням та керуйтесь вказівками спеціаліста.

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Вітамін В12

Необхідний для нормальної роботи нервової системи, утворення червоних кров’яних клітин, метаболізму амінокислот та жирів. Дефіцит вітаміну В12 може призвести до відчуття слабкості та втоми. Міститься в продуктах тваринного походження, таких як м’ясо, риба, яйця, він також доступний у вигляді добавок.

Вітамін D

Регулює здоров’я кісток і зубів, підтримує імунну систему, впливає на функцію м’язів та нервової системи. Брак вітаміну D може впливати на загальний стан здоров’я. Окрім сонячних променів, вітамін D міститься в рибі, яйцях та збагачених молочних продуктах.

Вітамін С

Здійснює антиоксидантний захист клітин, підтримує імунну систему, сприяє здоров’ю судин та сприйнятливості заліза. Вітамін С може зменшити втому та підвищити рівень енергії, сприяючи кращій роботі мітохондрій – “енергетичних центрів” клітин. Найбільше вітаміну С міститься у болгарському перці, чорниці, полуниці, цитрусових, цибулі та капусті.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи В, зокрема В1, В2, В3, В5, В6, В7 та В9, відіграють важливу роль у метаболізмі енергії, нейротрансмітерів та інших біологічних процесах. Вони допомагають організму перетворювати їжу на “паливо” для ефективної роботи. Містяться у різних продуктах, таких як м’ясо, риба, яйця, горіхи, злаки та овочі.

Пам’ятайте, що вітаміни та мінерали взаємодіють один з одним, тому важливо забезпечувати різноманітне та збалансоване харчування, щоб забезпечити оптимальне функціонування організму. Різноманітний раціон та дотримання рекомендацій фахівця щодо прийому вітамінів та мінералів допоможуть вам забути про втому та насолоджуватись днем, повним енергії та активності.