Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, в чем заключается польза сливочного масла и почему не стоит совсем исключать его из своего рациона.

— Сливочное масло содержит целый букет витаминов — А, B, C, D, Е и К. Они благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, замедляют процессы старения, повышают иммунитет и настроение, — объяснила Людмила Сердюк.

Кроме того, по ее словам, в сливочном масле содержится большое количество триптофана — аминокислоты, которая способствует выработке серотонина. Вот почему умеренное употребление продукта уменьшает тягу к сладкому, а небольшой кусочек масла вполне может предотвратить переедание.

По словам терапевта, рекомендуемая суточная норма употребления сливочного масла для взрослого человека составляет 30 г. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для детей до 10 лет рекомендуемая суточная норма – 10 г.