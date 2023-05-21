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Врач объяснила, в чем польза сливочного масла и почему не стоит от него отказываться

21 мая 2023, 14:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
масло
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, в чем заключается польза сливочного масла и почему не стоит совсем исключать его из своего рациона.

— Сливочное масло содержит целый букет витаминов — А, B, C, D, Е и К. Они благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, замедляют процессы старения, повышают иммунитет и настроение, — объяснила Людмила Сердюк.

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Кроме того, по ее словам, в сливочном масле содержится большое количество триптофана — аминокислоты, которая способствует выработке серотонина. Вот почему умеренное употребление продукта уменьшает тягу к сладкому, а небольшой кусочек масла вполне может предотвратить переедание.

По словам терапевта, рекомендуемая суточная норма употребления сливочного масла для взрослого человека составляет 30 г. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для детей до 10 лет рекомендуемая суточная норма – 10 г.

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