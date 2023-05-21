Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, у чому полягає користь вершкового масла і чому не варто зовсім виключати його зі свого раціону.

– Вершкове масло містить цілий букет вітамінів – А, B, C, D, Е і К. Вони благотворно впливають на стан шкіри, волосся і нігтів, уповільнюють процеси старіння, підвищують імунітет і настрій, – пояснила Людмила Сердюк.

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Крім того, за її словами, у вершковому маслі міститься велика кількість триптофану – амінокислоти, яка сприяє виробленню серотоніну. Ось чому помірне вживання продукту зменшує тягу до солодкого, а невеликий шматочок масла цілком може запобігти переїданню.

За словами терапевта, рекомендована добова норма вживання вершкового масла для дорослої людини становить 30 г. Для людей із серцево-судинними захворюваннями, а також для дітей до 10 років рекомендована добова норма – 10 г.