Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как с помощью простых и доступных продуктов можно почистить печень в домашних условиях.
По словам Людмилы, печень нуждается в чистке, если вы наблюдаете у себя такие симптомы, как:
- высыпания на коже;
- землистый цвет лица;
- хроническую усталость и слабость.
— Прежде всего следует настроить себя на то, что нужно пить побольше воды, в которую желательно добавлять лимон. Такой напиток хорошо простимулирует печень на вывод токсинов и шлаков, — объясняет терапевт.
Врач также рекомендует добавить в рацион чеснок и лук. В них содержатся вещества, которые способствуют выведению из организма бактерий и грибков.
Отличным очистительным эффектом обладают и овощные соки из моркови, свеклы, огурцов. Доза: полстакана 2-3 раза в день на протяжении 1-2 недель.
Среди продуктов, которые способствуют восстановлению клеток печени, терапевт назвала, в частности, овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыбу, орехи и растительное масло, в частности, оливковое.
Людмила Сердюк отметила, что процесс очищения и восстановлении печени может длиться до трех недель.