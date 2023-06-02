Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как с помощью простых и доступных продуктов можно почистить печень в домашних условиях.

По словам Людмилы, печень нуждается в чистке, если вы наблюдаете у себя такие симптомы, как:

высыпания на коже;

землистый цвет лица;

хроническую усталость и слабость.

— Прежде всего следует настроить себя на то, что нужно пить побольше воды, в которую желательно добавлять лимон. Такой напиток хорошо простимулирует печень на вывод токсинов и шлаков, — объясняет терапевт.

Врач также рекомендует добавить в рацион чеснок и лук. В них содержатся вещества, которые способствуют выведению из организма бактерий и грибков.

Отличным очистительным эффектом обладают и овощные соки из моркови, свеклы, огурцов. Доза: полстакана 2-3 раза в день на протяжении 1-2 недель.

Среди продуктов, которые способствуют восстановлению клеток печени, терапевт назвала, в частности, овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыбу, орехи и растительное масло, в частности, оливковое.

Людмила Сердюк отметила, что процесс очищения и восстановлении печени может длиться до трех недель.