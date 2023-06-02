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Лікарка розповіла, як почистити печінку за допомогою простих продуктів

2 Червня 2023, 13:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
соки
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як за допомогою простих і доступних продуктів можна почистити печінку в домашніх умовах.

За словами пані Людмили, печінка потребує чищення, якщо ви спостерігаєте у себе такі симптоми, як:

  • висипання на шкірі;
  • землистий колір обличчя;
  • хронічну втому та слабкість.
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– Насамперед слід налаштувати себе на те, що потрібно пити побільше води, в яку бажано додавати лимон. Такий напій добре простимулює печінку на виведення токсинів і шлаків, – пояснює терапевт.

Лікар також рекомендує додати в раціон часник і цибулю. У них містяться речовини, які сприяють виведенню з організму бактерій і грибків.

Чудовий очисний ефект мають і овочеві соки з моркви, буряків, огірків. Доза: півсклянки 2-3 рази на день протягом 1-2 тижнів.

Серед продуктів, які сприяють відновленню клітин печінки, терапевт назвала, зокрема, овочі, зелень, фрукти, ягоди, рибу, горіхи та рослинну олію, зокрема, оливкову.

Людмила Сердюк зазначила, що процес очищення та відновлення печінки може тривати до трьох тижнів.

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