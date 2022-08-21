Когда при метаболических нарушениях жир скапливается в печени, иммунная система может атаковать орган.

Новое исследование Weill Cornell Medicine идентифицирует молекулу, которая выключает защитные механизмы, и это открытие помогает объяснить, почему печень терпит вред при диабете 2 типа и ожирении.

В исследовании, опубликованном 19 августа в Science Immunology, исследователи имитировали эти метаболические заболевания человека, генетически меняя мышей или кормя их продуктами с высоким содержанием жира и сахара.

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Затем они изучили изменения в иммунной системе грызунов, устанавливающей защиту, адаптированную к конкретным угрозам. Когда эта иммунная реакция, включающая В- и Т-клетки, неправильно направлена ​​обратно на тело, она повреждает органы и ткани, которые должны защищать.

– Мы идентифицировали один белок, который производится стрессовыми клетками печени, а затем распознается В- и Т-клеточками как мишень, – сказала профессор радиационной онкологии и физиологии и биофизики Лаура Сантамброджио.

По ее словам, активация иммунной системы еще больше усугубляет повреждение этого органа у людей, имеющих метаболические заболевания.

B-клетки производят белки (антитела), которые нейтрализуют захватчика, закрепляясь на определенной его части.

Подобным образом, Т-клетки уничтожают инфицированные клетки после распознавания частичных последовательностей целевого белка. Иногда, как это бывает при аутоиммунных заболеваниях, эти клетки включаются в организм, распознавая собственные белки.

Изучение активности другого типа иммунных клеток, называемых дендритными клетками, привело ученых к белку под названием PDIA3, который, как они обнаружили, активирует как В-, так и Т-клетки.

Во время стресса клетки производят больше PDIA3 и иммунная система атакует ее.

Эксперименты проводились на мышах, но похожая динамика наблюдается и у людей.

Улучшение диеты и потеря веса могут изменить это заболевание печени. По словам Сантамброджио, связь с диетой и уменьшением жировой болезни печени уже доказана.