Коли при метаболічних порушеннях жир накопичується в печінці, імунна система може атакувати орган.

Нове дослідження Weill Cornell Medicine ідентифікує молекулу, яка вимикає захисні механізми, і це відкриття допомагає пояснити, чому печінка зазнає шкоди при діабеті 2 типу та ожирінні.

У дослідженні, опублікованому 19 серпня в Science Immunology, дослідники імітували ці метаболічні захворювання людини, генетично змінюючи мишей або годуючи їх продуктами з високим вмістом жиру та цукру.

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Потім вони вивчили зміни в імунній системі гризунів, яка встановлює захист, адаптований до конкретних загроз. Коли ця імунна реакція, яка включає В- і Т-клітини, неправильно спрямована назад на тіло, вона пошкоджує органи та тканини, які має захищати.

– Ми ідентифікували один білок, який виробляється стресовими клітинами печінки, а потім розпізнається В- і Т-клітинами як мішень, — сказала професор радіаційної онкології та фізіології та біофізики Лаура Сантамброджіо.

За її словами, активація імунної системи ще більше посилює пошкодження цього органу у людей, які мають метаболічні захворювання.

B-клітини виробляють білки (антитіла), які нейтралізують загарбника, закріплюючись на певній його частині.

Подібним чином Т-клітини знищують інфіковані клітини після розпізнавання часткових послідовностей цільового білка. Іноді, як це буває при аутоімунних захворюваннях, ці клітини вмикаються організмом, розпізнаючи власні білки.

Вивчення активності іншого типу імунних клітин, званих дендритними клітинами, привело вчених до білка під назвою PDIA3, який, як вони виявили, активує як В-, так і Т-клітини.

Під час стресу клітини виробляють більше PDIA3 і імунна система атакує її.

Експерименти проводилися на мишах, та схожа динаміка спостерігається і у людей.

Покращення дієти та втрата ваги можуть змінити це захворювання печінки. За словами Сантамброджіо, зв’язок із дієтою та зменшенням жирової хвороби печінки вже доведений.