Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV дала советы, как избежать судорог во время купания в водоеме.

— Мышечные спазмы или судороги — это внезапные, кратковременные, болезненные сокращения либо одной мышцы, либо сразу нескольких мышц, — объяснила врач.

По ее словам, судороги часто возникают у здоровых людей иногда в состоянии покоя, но чаще во время физических упражнений или после них, либо же ночью во время сна.

Особенно судороги опасны во время плавания в водоеме. Это может стать причиной гибели человека, которому спазмы не позволяют осознанно управлять своим телом.

Поэтому, по словам медика, перед входом в водоем необходимо разогреть мышцы, размяться, чтобы не допустить судорог.

— Судороги могут развиться и при резкой смене температуры, особенно, если к ним есть склонность. Поэтому входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро погрузитесь полностью, — объясняет Людмила Сердюк.

Врач также не рекомендует продолжать заплыв, даже если вам кажется, что судорога несильная. Это может быть опасно. Выйдите из воды, разотрите мышцу, постарайтесь ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить.

Если у вас вообще есть склонность к судорогам, не отплывайте далеко от берега, резюмирует терапевт.

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