Большой судорожный приступ, вызванный аномальной электрической активностью всего головного мозга, обычно вызывается эпилепсией. Но иногда может наблюдаться и при гипогликемии, лихорадке, инсульте.
В таком случае во время приступа человек может кричать, падать, трястись или дергаться и не осознавать, что происходит вокруг.
Вот что можно сделать, чтобы помочь человеку с таким типом приступа:
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- Опустите человека на пол.
- Осторожно поверните его на одну сторону. Это поможет дышать.
- Освободите пространство вокруг человека от жестких и острых предметов. Это может предотвратить травмы.
- Положите под голову потерпевшего что-нибудь мягкое и плоское, например, сложенную куртку.
- Снимите очки. Ослабьте галстук или что-нибудь на шее, что может затруднять дыхание.
- Зафиксируйте время приступа.
- Позвоните 103, если приступ длится более пяти минут.
Чего не нужно делать
- Не держите человека и не пытайтесь остановить его движения.
- Не засовывайте ничего в рот человека. Это может повредить зубы или челюсть. Человек с приступом не может проглотить свой язык!
- Не пытайтесь делать искусственное дыхание. Обычно после приступа человек начинает дышать самостоятельно.
- Не предлагайте человеку воду или еду, пока он не придет в сознание.
Источник: CDC