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Первая помощь при судорогах: что важно сделать, а чего не стоит

11 февраля 2023, 16:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
судороги
Источник: Depositphotos

Большой судорожный приступ, вызванный аномальной электрической активностью всего головного мозга, обычно вызывается эпилепсией. Но иногда может наблюдаться и при гипогликемии, лихорадке, инсульте.

В таком случае во время приступа человек может кричать, падать, трястись или дергаться и не осознавать, что происходит вокруг.

Вот что можно сделать, чтобы помочь человеку с таким типом приступа:

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  • Опустите человека на пол.
  • Осторожно поверните его на одну сторону. Это поможет дышать.
  • Освободите пространство вокруг человека от жестких и острых предметов. Это может предотвратить травмы.
  • Положите под голову потерпевшего что-нибудь мягкое и плоское, например, сложенную куртку.
  • Снимите очки. Ослабьте галстук или что-нибудь на шее, что может затруднять дыхание.
  • Зафиксируйте время приступа.
  • Позвоните 103, если приступ длится более пяти минут.
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Чего не нужно делать

  • Не держите человека и не пытайтесь остановить его движения.
  • Не засовывайте ничего в рот человека. Это может повредить зубы или челюсть. Человек с приступом не может проглотить свой язык!
  • Не пытайтесь делать искусственное дыхание. Обычно после приступа человек начинает дышать самостоятельно.
  • Не предлагайте человеку воду или еду, пока он не придет в сознание.

Источник: CDC 

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