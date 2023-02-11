Большой судорожный приступ, вызванный аномальной электрической активностью всего головного мозга, обычно вызывается эпилепсией. Но иногда может наблюдаться и при гипогликемии, лихорадке, инсульте.

В таком случае во время приступа человек может кричать, падать, трястись или дергаться и не осознавать, что происходит вокруг.

Вот что можно сделать, чтобы помочь человеку с таким типом приступа:

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Опустите человека на пол.

Осторожно поверните его на одну сторону. Это поможет дышать.

Освободите пространство вокруг человека от жестких и острых предметов. Это может предотвратить травмы.

Положите под голову потерпевшего что-нибудь мягкое и плоское, например, сложенную куртку.

Снимите очки. Ослабьте галстук или что-нибудь на шее, что может затруднять дыхание.

Зафиксируйте время приступа.

Позвоните 103, если приступ длится более пяти минут.

Чего не нужно делать

Не держите человека и не пытайтесь остановить его движения.

Не засовывайте ничего в рот человека. Это может повредить зубы или челюсть. Человек с приступом не может проглотить свой язык!

Не пытайтесь делать искусственное дыхание. Обычно после приступа человек начинает дышать самостоятельно.

Не предлагайте человеку воду или еду, пока он не придет в сознание.

Источник: CDC