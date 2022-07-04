Как понять, что человека поразила молния, как оказать ему первую помощь и как защиться от удара стихии. Обо всем этом на своей странице в Facebook подробно рассказали специалисты Львовского обласного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Принципиальная особенность удара молнии – кратковременное воздействие (0,0001-0,003 с). Однако поскольку сила тока достигает 100-200 тыс. ампер, а напряжение 3-200 млн вольт постоянного тока, риск для жизни очень велик.

— Поражение молнией может быть прямым, когда молния попадает непосредственно в человека, и косвенным – молния попадает во что-то рядом с человеком, — объясняют парамедики.

По их словам, главная опасность удара молнии – это поражение сердца. Последствиями может быть значительное нарушение его ритма, вплоть до остановки.

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— При ударе молнии редко возникают глубокие повреждения внутренних органов (тканей), поскольку разряд распространяется не через тело, а по его поверхности, – говорит врач медицины неотложных состояний станции ЭМП Червоноград Александр Иваневич.

Признаки поражения молнией:

нарушение или потеря сознания;

остановка дыхания, сердечной деятельности;

судороги;

тяжелые ожоги;

расстройства зрения, слуха, кожная чувствительность.

Обратите внимание: прикосновение к пострадавшему не опасно для спасателя. Тактика первой домедицинской помощи абсолютно идентична той, что оказывается при поражении электрическим током.

Первая помощь при поражении молнией:

правило СОС: смотри, ощущай, слушай. Нагнувшись ухом к лицу пострадавшего, слушаем дыхание, наблюдая одновременно за движением грудной клетки – не находится ли пострадавший в критическом состоянии. Если да, немедленно начинаем сердечно-легочную реанимацию, чтобы обеспечить кислородом сердце и мозг пострадавшего, увеличивая таким образом его шансы выжить;

если сознание отсутствует, но сердечная деятельность и дыхание сохранены — устойчивое положение на боку;

не перемещайте пострадавшего без крайней необходимости;

вызывайте 103.

Правила профилактики поражения молнией

Профилактика поражения молнией — это фактически правила поведения во время грозы.

правило 30/30, часть первая: следует избегать пребывания вне помещений в ситуациях, когда от того момента, как вы видите молнию, до того момента, как вы слышите гром, проходит менее 30 секунд;

правило 30/30, часть вторая: следует избегать пребывания вне помещений в течение 30 минут после последнего грохота грома;

не бегите;

не используйте открытые транспортные средства (велосипед, мотоцикл и др);

избегайте открытых мест (поле, поляна, опушка леса, пляж);

если вы все-таки оказались на открытом месте, надо присесть: контакт с землей минимальный (на носочках), ноги и колени вместе, голова наклонена, руки на голове;

если вы в воде, срочно выбирайтесь на берег;

не подходите к мокрым стенам, металлическим и бетонным ограждениям;

держитесь подальше от антенн и линий электропередач;

помните: чем выше дерево, тем больше риск попадания в него молнии;

особенно опасны отдельностоящие деревья, столбы;

избегайте контакта с металлическими предметами (посуда, топор и т.п);

не останавливайтесь в местах, где течет вода, на возвышенностях, вблизи скал и отвесных стен;

не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь;

оптимальное место, чтобы спрятаться — низина (яма, канава, овраг); вполне возможно — невысокие деревья с густыми кронами, заросли кустарников;

в помещении максимально ограничьте пользование водопроводом (душ, мытье посуды), электрическими приборами и проводными телефонами;

не стойте у окон и на балконе;

не игнорируйте прогноз погоды.

Источник: Львовский обласной центр экстренной медицины