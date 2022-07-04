Как понять, что человека поразила молния, как оказать ему первую помощь и как защиться от удара стихии. Обо всем этом на своей странице в Facebook подробно рассказали специалисты Львовского обласного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Принципиальная особенность удара молнии – кратковременное воздействие (0,0001-0,003 с). Однако поскольку сила тока достигает 100-200 тыс. ампер, а напряжение 3-200 млн вольт постоянного тока, риск для жизни очень велик.
— Поражение молнией может быть прямым, когда молния попадает непосредственно в человека, и косвенным – молния попадает во что-то рядом с человеком, — объясняют парамедики.
По их словам, главная опасность удара молнии – это поражение сердца. Последствиями может быть значительное нарушение его ритма, вплоть до остановки.
— При ударе молнии редко возникают глубокие повреждения внутренних органов (тканей), поскольку разряд распространяется не через тело, а по его поверхности, – говорит врач медицины неотложных состояний станции ЭМП Червоноград Александр Иваневич.
Признаки поражения молнией:
- нарушение или потеря сознания;
- остановка дыхания, сердечной деятельности;
- судороги;
- тяжелые ожоги;
- расстройства зрения, слуха, кожная чувствительность.
Обратите внимание: прикосновение к пострадавшему не опасно для спасателя. Тактика первой домедицинской помощи абсолютно идентична той, что оказывается при поражении электрическим током.
Первая помощь при поражении молнией:
- правило СОС: смотри, ощущай, слушай. Нагнувшись ухом к лицу пострадавшего, слушаем дыхание, наблюдая одновременно за движением грудной клетки – не находится ли пострадавший в критическом состоянии. Если да, немедленно начинаем сердечно-легочную реанимацию, чтобы обеспечить кислородом сердце и мозг пострадавшего, увеличивая таким образом его шансы выжить;
- если сознание отсутствует, но сердечная деятельность и дыхание сохранены — устойчивое положение на боку;
- не перемещайте пострадавшего без крайней необходимости;
- вызывайте 103.
Правила профилактики поражения молнией
Профилактика поражения молнией — это фактически правила поведения во время грозы.
- правило 30/30, часть первая: следует избегать пребывания вне помещений в ситуациях, когда от того момента, как вы видите молнию, до того момента, как вы слышите гром, проходит менее 30 секунд;
- правило 30/30, часть вторая: следует избегать пребывания вне помещений в течение 30 минут после последнего грохота грома;
- не бегите;
- не используйте открытые транспортные средства (велосипед, мотоцикл и др);
- избегайте открытых мест (поле, поляна, опушка леса, пляж);
- если вы все-таки оказались на открытом месте, надо присесть: контакт с землей минимальный (на носочках), ноги и колени вместе, голова наклонена, руки на голове;
- если вы в воде, срочно выбирайтесь на берег;
- не подходите к мокрым стенам, металлическим и бетонным ограждениям;
- держитесь подальше от антенн и линий электропередач;
- помните: чем выше дерево, тем больше риск попадания в него молнии;
- особенно опасны отдельностоящие деревья, столбы;
- избегайте контакта с металлическими предметами (посуда, топор и т.п);
- не останавливайтесь в местах, где течет вода, на возвышенностях, вблизи скал и отвесных стен;
- не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь;
- оптимальное место, чтобы спрятаться — низина (яма, канава, овраг); вполне возможно — невысокие деревья с густыми кронами, заросли кустарников;
- в помещении максимально ограничьте пользование водопроводом (душ, мытье посуды), электрическими приборами и проводными телефонами;
- не стойте у окон и на балконе;
- не игнорируйте прогноз погоды.