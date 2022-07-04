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Судоми, важкі опіки, зупинка серця: перша допомога при ураженні блискавкою

4 Липня 2022, 13:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
блискавка
Джерело: Depositphotos

Як зрозуміти, що людину вразила блискавка, як надати їй першу допомогу і як захиститися від удару стихії. Про все це на своїй сторінці у Facebook детально розповіли спеціалісти Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Принципова особливість удару блискавки – короткочасний вплив (0,0001-0,003 с.). Однак оскільки сила струму досягає 100-200 тис. ампер, а напруга 3-200 млн вольт постійного струму, ризик для життя дуже великий.

– Ураження блискавкою може бути прямим, коли блискавка потрапляє безпосередньо в людину, і непрямим – блискавка потрапляє в щось поруч з людиною, – пояснюють парамедики.

За їхніми словами, головна небезпека удару блискавки – це ураження серця. Наслідками може бути значне порушення його ритму, аж до зупинки.

Зараз дивляться

– При ударі блискавки рідко виникають глибокі ушкодження внутрішніх органів (тканин), оскільки розряд поширюється не через тіло, а по його поверхні, – каже лікар медицини невідкладних станів станції ЕМП Червоноград Олександр Іваневич.

Ознаки ураження блискавкою:

  • порушення або втрата свідомості;
  • зупинка дихання, серцевої діяльності;
  • судома;
  • важкі опіки;
  • розлади зору, слуху, шкірна чутливість.

Зверніть увагу: дотик до потерпілого не небезпечний для рятувальника. Тактика першої домедичної допомоги абсолютно ідентична тій, що при ураженні електричним струмом.

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Перша допомога при ураженні блискавкою:

  • правило СОС: дивись, відчувай, слухай. Нахилившись вухом до обличчя потерпілого, слухаємо дихання, спостерігаючи одночасно за рухом грудної клітини – чи не знаходиться потерпілий в критичному стані. Якщо так, негайно починаємо серцево-легеневу реанімацію, щоб забезпечити киснем серце і мозок потерпілого, збільшуючи таким чином його шанси вижити;
  • якщо свідомість відсутня, але серцева діяльність і дихання збережені – стійке положення на боці;
  • не переміщайте потерпілого без крайньої необхідності;
  • викликайте 103.

Правила профілактики ураження блискавкою

Профілактика ураження блискавкою – це фактично правила поведінки під час грози.

  • правило 30/30, частина перша: слід уникати перебування поза приміщеннями в ситуаціях, коли від того моменту, як ви бачите блискавку, до того моменту, як ви чуєте грім, проходить менше 30 секунд;
  • правило 30/30, частина друга: слід уникати перебування поза приміщеннями протягом 30 хвилин після останнього гуркоту грому;
  • не біжіть;
  • не використовуйте відкриті транспортні засоби (велосипед, мотоцикл та ін);
  • уникайте відкритих місць (поле, галявина, узлісся, пляж);
  • якщо ви все-таки опинилися на відкритому місці, треба присісти: контакт із землею мінімальний (на носочках), ноги і коліна разом, голова нахилена, руки на голові;
  • якщо ви у воді, терміново вибирайтеся на берег;
  • не підходьте до мокрих стін, металевих і бетонних огорож;
  • тримайтеся подалі від антен та ліній електропередач;
  • пам’ятайте: чим вище дерево, тим більше ризик потрапляння в нього блискавки;
  • особливо небезпечні дерева, стовпи;
  • уникайте контакту з металевими предметами (посуд, сокира тощо);
  • не зупиняйтеся в місцях, де тече вода, на височинах, поблизу скель і стрімких стін;
  • чи не пересувайтеся щільною групою, розосередьтеся;
  • оптимальне місце, щоб сховатися-низина (яма, канава, яр); цілком можливо — невисокі дерева з густими кронами, зарості чагарників;
  • у приміщенні максимально обмежте користування водопроводом( душ, миття посуду), електричними приладами і дротяними телефонами;
  • не стійте біля вікон і на балконі;
  • не ігноруйте прогноз погоди.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медицини

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