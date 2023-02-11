Великий судомний напад спричинений аномальною електричною активністю всього головного мозку зазвичай викликається епілепсією. Але іноді, може спостерігатися при гіпоглікемії, лихоманці, інсульті.
У такому випадку під час нападу людина може кричати, падати, трястися або смикатися і не усвідомлювати, що відбувається навколо.
Ось що можна зробити, щоб допомогти людині з таким типом нападу:
Зараз дивляться
- Опустіть людину на підлогу.
- Обережно поверніть людину на один бік. Це допоможе людині дихати.
- Звільніть простір навколо людини від твердих та гострих предметів. Це може запобігти травмам.
- Покладіть під голову потерпілого щось м’яке і плоске, наприклад, складену куртку.
- Зніміть окуляри. Послабте краватку або будь-що на шиї, що може утруднювати дихання.
- Зафіксуйте час нападу. Зателефонуйте 103, якщо напад триває більше 5 хвилин.
Чого не потрібно робити
- Не тримайте людину і не намагайтеся зупинити її рухи.
- Не засовуйте нічого до рота людини. Це може пошкодити зуби або щелепу. Людина, яка має напад, не може проковтнути свій язик!
- Не намагайтеся робити штучне дихання. Зазвичай після нападу люди починають дихати самостійно.
- Не пропонуйте людині воду або їжу, поки вона не прийде до тями.
Джерело: CDC