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Перша допомога при судомах: що важливо зробити, а що не варто

11 Лютого 2023, 16:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
судороги
Джерело: Depositphotos

Великий судомний напад спричинений аномальною електричною активністю всього головного мозку зазвичай викликається епілепсією. Але іноді, може спостерігатися при гіпоглікемії, лихоманці, інсульті.

У такому випадку під час нападу людина може кричати, падати, трястися або смикатися і не усвідомлювати, що відбувається навколо.

Ось що можна зробити, щоб допомогти людині з таким типом нападу:

Зараз дивляться
  •  Опустіть людину на підлогу.
  •  Обережно поверніть людину на один бік. Це допоможе людині дихати.
  •  Звільніть простір навколо людини від твердих та гострих предметів. Це може запобігти травмам.
  •  Покладіть під голову потерпілого щось м’яке і плоске, наприклад, складену куртку.
  •  Зніміть окуляри. Послабте краватку або будь-що на шиї, що може утруднювати дихання.
  •  Зафіксуйте час нападу. Зателефонуйте 103, якщо напад триває більше 5 хвилин.
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Чого не потрібно робити

  •  Не тримайте людину і не намагайтеся зупинити її рухи.
  •  Не засовуйте нічого до рота людини. Це може пошкодити зуби або щелепу. Людина, яка має напад, не може проковтнути свій язик!
  •  Не намагайтеся робити штучне дихання. Зазвичай після нападу люди починають дихати самостійно.
  •  Не пропонуйте людині воду або їжу, поки вона не прийде до тями.

Джерело:   CDC 

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