Великий судомний напад спричинений аномальною електричною активністю всього головного мозку зазвичай викликається епілепсією. Але іноді, може спостерігатися при гіпоглікемії, лихоманці, інсульті.

У такому випадку під час нападу людина може кричати, падати, трястися або смикатися і не усвідомлювати, що відбувається навколо.

Ось що можна зробити, щоб допомогти людині з таким типом нападу:

Зараз дивляться

Опустіть людину на підлогу.

Обережно поверніть людину на один бік. Це допоможе людині дихати.

Звільніть простір навколо людини від твердих та гострих предметів. Це може запобігти травмам.

Покладіть під голову потерпілого щось м’яке і плоске, наприклад, складену куртку.

Зніміть окуляри. Послабте краватку або будь-що на шиї, що може утруднювати дихання.

Зафіксуйте час нападу. Зателефонуйте 103, якщо напад триває більше 5 хвилин.

Чого не потрібно робити

Не тримайте людину і не намагайтеся зупинити її рухи.

Не засовуйте нічого до рота людини. Це може пошкодити зуби або щелепу. Людина, яка має напад, не може проковтнути свій язик!

Не намагайтеся робити штучне дихання. Зазвичай після нападу люди починають дихати самостійно.

Не пропонуйте людині воду або їжу, поки вона не прийде до тями.

Джерело: CDC