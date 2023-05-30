Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV дала поради, як уникнути судом під час купання у водоймі.

– М’язові спазми або судоми – це раптові, короткочасні, болісні скорочення або одного м’яза, або одразу кількох м’язів, – пояснила лікарка.

За її словами, судоми часто виникають у здорових людей іноді в стані спокою, але частіше під час фізичних вправ або після них, або ж уночі під час сну.

Особливо судоми небезпечні під час плавання у водоймі. Це може стати причиною загибелі людини, якій спазми не дають змоги усвідомлено керувати своїм тілом.

Тому, за словами медика, перед входом у водойму необхідно розігріти м’язи, розім’ятися, щоб не допустити судом.

– Судоми можуть розвинутися і за різкої зміни температури, особливо, якщо до них є схильність. Тому входьте у воду обережно, повільно, коли вода дійде вам до пояса, зупиніться і швидко зануртеся повністю, – пояснює Людмила Сердюк.

Лікар також не рекомендує продовжувати заплив, навіть якщо вам здається, що судома несильна. Це може бути небезпечно. Вийдіть із води, розітріть м’яз, постарайтеся його розігріти, розім’яти, розтягнути і потім розслабити.

Якщо у вас взагалі є схильність до судом, не відпливайте далеко від берега, резюмує терапевт.

Нагадаємо, що в Києві не планують відкривати пляжний сезон з огляду на вимоги безпеки. Киянам радять поки що утриматися від відвідувань пляжів і зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття та сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.