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Врач рассказала, как при помощи уксуса вылечить ангину и снять боль в мышцах

31 июля 2023, 13:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
кухня
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как при помощи укуса можно вылечить ангину и снять боль в мышцах.

— Обычный уксус, который, конечно же, есть у каждой хозяйки, может применяться не только в качестве приправы или консерванта, но и как ингредиент домашнего лекарства, — говорит медики.

Так, по словам Людмилы Сердюк, если развести одну столовую ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды, то мы получим целительный состав для полоскания горла при ангине.

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А если в стакане воды развести 2-3 столовых ложки обычного кухонного уксуса, то это будет эффективное средство для компресса при боли в мышцах, которая может появится после интенсивной физической нагрузки в спортзале.

— Уксусный компресс поможет растворить молочную кислоту, накопившуюся в мышцах, — объяснила терапевт.

Бонус от Людмилы Сердюк для наших читателей: если развести в стакане воды половину столовой ложки уксуса, то получится средство для ополаскивания волос, благодаря которому они станут послушными и прекрасно уложатся в нужную прическу.

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