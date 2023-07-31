Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как при помощи укуса можно вылечить ангину и снять боль в мышцах.

— Обычный уксус, который, конечно же, есть у каждой хозяйки, может применяться не только в качестве приправы или консерванта, но и как ингредиент домашнего лекарства, — говорит медики.

Так, по словам Людмилы Сердюк, если развести одну столовую ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды, то мы получим целительный состав для полоскания горла при ангине.

А если в стакане воды развести 2-3 столовых ложки обычного кухонного уксуса, то это будет эффективное средство для компресса при боли в мышцах, которая может появится после интенсивной физической нагрузки в спортзале.

— Уксусный компресс поможет растворить молочную кислоту, накопившуюся в мышцах, — объяснила терапевт.

Бонус от Людмилы Сердюк для наших читателей: если развести в стакане воды половину столовой ложки уксуса, то получится средство для ополаскивания волос, благодаря которому они станут послушными и прекрасно уложатся в нужную прическу.