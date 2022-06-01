Каждому медучреждению выделяют средства на лекарства, и перечень доступных лекарств должен быть открыт для пациентов. Но если возникает ситуация, когда в медучреждении требуют деньги за бесплатные услуги, нужно обратиться к главному врачу (медицинскому директору) заведения о неправомерных действиях врачей.

Если же отказали на уровне руководства больницы, нужно написать жалобу в Департамент здравоохранения городского, районного или районного в вашем городе или в соответствующий орган местной власти.

Если проблему не удается решить на местном уровне, подавайте жалобу в НСЗУ. Телефон контакт-центра 16-77 или пишите письмом по электронному адресу info@nszu.gov.ua.

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Что нужно указать в жалобе:

ПИБ, дата рождения

Дата отказа в медицинской услуге

Полное название больницы

Должность, фамилия, имя и отчество работника, нарушающего ваши права

Подробное описание ситуации

Контакты, по которым с вами можно связаться.

Ответ должен поступить на указанный контактный телефон или электронную почту в течение времени, определенного законом.