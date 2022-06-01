Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Лікарня відмовляє у безоплатних ліках: що робити

1 Червня 2022, 18:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікар
Джерело: Depositphotos

Кожному медзакладу виділяють кошти на ліки, і перелік доступних ліків має бути відкритим для пацієнтів. Та якщо виникає ситуація, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, потрібно звернутися до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії лікарів.

Якщо ж відмова на рівні керівництва лікарні, треба написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я міського, районного, або районного у вашому місті чи до відповідного органу місцевої влади.

Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ. Телефон контакт-центру 16-77 або пишіть листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

Зараз дивляться

Що потрібно вказати у скарзі:

  • ПІП, дату народження
  • Дату відмови у медичній послузі
  • Повну назву лікарні
  • Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права
  • Детальний опис ситуації
  • Контакти, за якими з вами можна зв’язатися.
Читайте також:
новорожденныйЯкі медичні послуги для новонароджених є безоплатними – МОЗ

Відповідь вам має надійти на вказаний контактний телефон або електронну пошту протягом часу, визначеного законом.

Джерело
МОЗ
Теги
Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь