Кожному медзакладу виділяють кошти на ліки, і перелік доступних ліків має бути відкритим для пацієнтів. Та якщо виникає ситуація, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, потрібно звернутися до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії лікарів.

Якщо ж відмова на рівні керівництва лікарні, треба написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я міського, районного, або районного у вашому місті чи до відповідного органу місцевої влади.

Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ. Телефон контакт-центру 16-77 або пишіть листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

Зараз дивляться

Що потрібно вказати у скарзі:

ПІП, дату народження

Дату відмови у медичній послузі

Повну назву лікарні

Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права

Детальний опис ситуації

Контакти, за якими з вами можна зв’язатися.

Відповідь вам має надійти на вказаний контактний телефон або електронну пошту протягом часу, визначеного законом.