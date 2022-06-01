Кожному медзакладу виділяють кошти на ліки, і перелік доступних ліків має бути відкритим для пацієнтів. Та якщо виникає ситуація, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, потрібно звернутися до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії лікарів.
Якщо ж відмова на рівні керівництва лікарні, треба написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я міського, районного, або районного у вашому місті чи до відповідного органу місцевої влади.
Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ. Телефон контакт-центру 16-77 або пишіть листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.
Що потрібно вказати у скарзі:
- ПІП, дату народження
- Дату відмови у медичній послузі
- Повну назву лікарні
- Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права
- Детальний опис ситуації
- Контакти, за якими з вами можна зв’язатися.
Відповідь вам має надійти на вказаний контактний телефон або електронну пошту протягом часу, визначеного законом.