Ученые разработали новый метод лечения одной из самых распространенных форм генетической эпилепсии, которая вызывается дефицитом генного фермента CDD.

Этот ген отвечает за возникновение судорог и нарушений развития у детей, а пока доступные лекарства только ограничивают симптомы, не устраняя корневой причины болезни.

Дефицит генных ферментов

Ученые Института Фрэнсиса Крика обнаружили, что кальциевый канал может стать новой мишенью для терапии CDD, и после проведения дальнейших исследований они установили, что повышение активности другого фермента может компенсировать потерю CDKL5, что является ключевым для лечения этой болезни.

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В исследовании, опубликованном в Molecular Psychiatry, ученые изучали мышей, которые не производили фермент CDKL5. Симптомы животных напоминали людей с нарушенной функцией генных ферментов.

Обнаружено, что другой фермент под названием CDKL2 также может нацеливаться на тот же белок, что и CDKL5, присутствующий в нейронах человека.

Исследователи предполагают, что повышение уровня CDKL2 у людей с дефицитом CDKL5 способно остановить на ранних стадиях развитие эпилепсии.

Перспективы лечения генетических форм эпилепсии

Они также изучают возможность стимулирования клеток мозга для выработки большего количества CDKL2, а также сотрудничают с биотехнологическими компаниями для идентификации новых лекарств.

Это открытие открывает новые перспективы для лечения генетических форм эпилепсии, поэтому ученые уверены, что этот подход может помочь изменить жизнь детей, страдающих заболеванием.

Источник: Мedicalxpress