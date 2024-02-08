Специалисты опровергли самые распространенные мифы об эпилепсии, объяснили, что нужно знать о болезни и предоставили действенные советы.

Что такое эпилепсия

Эпилепсия — это хроническое заболевание нервной системы, которое проявляется специфическими приступами, то есть нарушением функций мозга, которое возникает вследствие аномальной электрической активности группы нервных клеток.

Непредсказуемая активность может привести к различным симптомам, таким как непроизвольные движения, спазмы, потеря сознания, психические изменения и другие.

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По данным ВОЗ, эпилепсией страдает 1% населения планеты, то есть каждый 26-й человек мира. Хотя заболевание может ощутимо влиять на качество жизни, до 70% пациентов вполне способны справиться с эпилепсией благодаря своевременной медицинской помощи.

Однако те, кто не сталкивался с заболеванием, довольно часто не знают, как правильно вести себя во время приступов.

По случаю Всемирного дня осведомленности об эпилепсии, который будет 12 февраля, специалисты стремятся предоставить полезную информацию, которую должен знать каждый украинец.

Мифы и факты об эпилепсии

Миф. Эпилепсией болеют только с детства. Факт. Эпилепсия может возникать в любое время вследствие генетических факторов, стресса или травмы головы.

Миф. Эпилепсия заразна. Факт. Невозможно “подхватить” эпилепсию от пациентов, имеющих судорожные приступы. Эпилепсия не передается от больного человека к здоровому.

Миф. Когда у человека судорожный приступ, нужно положить ложку в рот, чтобы не проглотить язык. Факт. Проглотить язык во время эпилептического приступа физически невозможно, а лишние предметы во рту могут привести к травмам или затруднить дыхание пострадавшего.

Как помочь

Алгоритм оказания первой помощи во время эпилептического приступа:

Сохранять спокойствие и отметить продолжительность приступа.

Обеспечить удобное положение для человека, убрать опасные предметы, положить под голову что-то мягкое.

Не пытаться остановить приступ силовыми методами.

Не класть ничего в рот больного человека.

Оставаться рядом с больным во время нападения.

Запомнить время и симптомы приступа.

Если человек чувствует приближение приступа, надо лечь на пол, подложив под голову мягкую подушку или куртку.

Эксперты не советуют смотреть телевизор или скролить смартфон, быстрая смена кадров может привести к судорогам.

На случай потери сознания медики рекомендуют подготовить и держать в кармане инструкцию с объяснениями, что поможет или помешает, завершится ли приступ самостоятельно или нужно вызвать скорую.

Программа медицинских гарантий

В Украине больные эпилепсией имеют право на бесплатное лечение по Программе медицинских гарантий, которую реализует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Если вы хотите узнать об эпилепсии больше, посетите мероприятия 12 февраля, которые состоятся в трех городах Украины с 13:00 до 15:00:

Если такой возможности нет, обращайтесь к экспертам ОО Эпипросвита или Национальной службы здоровья Украины.

Источник: ОО Эпипросвита