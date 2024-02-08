Фахівці спростували найпоширеніші міфи щодо епілепсії, пояснили, що треба знати про хворобу та надали дієві поради.

Що таке епілепсія

Епілепсія – це хронічне захворювання нервової системи, яке проявляється специфічними нападами, тобто порушенням функцій мозку, яке виникає внаслідок аномальної електричної активності групи нервових клітин.

Непередбачувана активність може призвести до різноманітних симптомів, таких як мимовільні рухи, спазми, втрата свідомості, психічні зміни та інші.

Зараз дивляться

За даними ВООЗ, на епілепсію страждає 1% населення планети, тобто кожна 26-та людина світу. Хоча захворювання може відчутно впливати на якість життя, до 70% пацієнтів цілком здатні впоратися з епілепсією завдяки вчасній медичній допомозі.

Проте ті, хто не стикався з захворюванням, доволі часто не знають, як правильно поводитися під час нападів.

З нагоди Всесвітнього дня обізнаності про епілепсію, який буде 12 лютого, фахівці надали корисну інформацію, яку має знати кожен українець.

Міфи і факти про епілепсію

Міф. На епілепсією хворіють тільки з дитинства. Факт. Епілепсія може виникати будь-коли внаслідок генетичних чинників, стресу або травми голови.

Міф. Епілепсія заразна. Факт. Неможливо “підхопити” епілепсію від пацієнтів, що мають судомні напади. Епілепсія не передається від хворої людини до здорової.

Міф. Коли людина має судомний напад, потрібно покласти ложку до рота, щоб не проковтнути язика. Факт. Проковтнути язика під час епілептичного нападу фізично неможливо, а зайві предмети у роті можуть призвести до травм або утруднити дихання постраждалого.

Як допомогти

Алгоритм надання першої допомоги під час епілептичного нападу:

Зберігати спокій і відмітити тривалість нападу. Забезпечити зручне положення для людини, прибрати небезпечні предмети, покласти під голову щось м’яке. Не намагатися зупинити напад силовими методами. Не класти нічого до рота хворої людини. Залишатися поруч з хворим під час нападу. Запам’ятати час та симптоми нападу.

Якщо людина відчуває наближення нападу, треба лягти на підлогу, підклавши під голову м’яку подушку або куртку.

Експерти не радять дивитися телевізор чи скролити смартфон, швидка зміна кадрів може призвести до судом.

На випадок втрати свідомості медики рекомендують підготувати та тримати у кишені інструкцію з поясненнями, що допоможе або заважатиме, чи завершиться напад самостійно або чи потрібно викликати швидку.

Програма медичних гарантій

В Україні хворі на епілепсію мають право на безоплатне лікування за Програмою медичних гарантій, яку реалізує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Якщо ви хочете дізнатись про епілепсію більше, відвідайте заходи 12 лютого, які відбудуться у трьох містах України з 13:00 до 15:00:

Якщо ж такої можливості немає, звертайтеся до експертів ГО Епіпросвіта або Національної служби здоров’я України.