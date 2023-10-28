Лечение теплом десятилетиями используется для достижения конкретных терапевтических целей.

Согревающие компрессы, горчичники, грелки, перцовый пластырь еще недавно врачи прописывали чуть ли не всем пациентам с болью в пояснице, коленях или даже с кашлем.

Сейчас с этой целью в основном используют фармпрепараты.

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Факты ICTV обратились к постоянному эксперту врачу Марине Ериной с тем, чтобы выяснить, не слишком ли рано мы забыли о теплотерапии. Когда она действительно может помочь, а когда — очень опасна.

— Существует много методов, при которых с лечебной целью используют тепло. Это и горячие компрессы, и диатермия, и парафиновые ванны, и знакомые всем горчичники, — говорит врач.

Она добавляет, что одни из них обеспечивают поверхностный нагрев — до 1 см, другие, такие как ультразвук и диатермия, глубокий — более 1 см.

Для чего используют поверхностное тепло

Считается, что тепловая терапия увеличивает кровоток, повышает температуру тканей, изменяет болевой порог и ускоряет метаболизм.

— Поэтому, если коротко, тепло расслабляет мягкие ткани, уменьшает боль, улучшает кровообращение и ускоряет заживление, — говорит Ерина.

Применение горячих компрессов, или перцового пластыря может уменьшать острую боль в пояснице. Эффект будет более ощутимым, если эту процедуру повторять длительное время.

Ерина напомнила и о несправедливо забытых сейчас горчичниках, которые можно сделать и самому.

Горчичники вызывают сильную местную тепловую реакцию. Но, чтобы избежать острой реакции, их не стоит ставить непосредственно на кожу, лучше — на марлевую салфетку.

Компрессы должны оставаться на месте примерно пять минут, пока не появится явное покраснение кожи.

— При этом пациент не должен чувствовать боли. Затем кожу можно смазать легким кремом, — отмечает врач.

Поверхностное тепло можно использовать для расслабления мышц, облегчения, так называемой крепатуры после тяжелых тренировок.

Для этого подойдут горячая ткань, горячая вода, грелка, пакет с гидроколлатором, гидромассажная ванна и тому подобное.

— Замечено, что влажное тепло лучше снимает мышечные спазмы, отек и скованность мышц, чем сухое, — подчеркивает Ерина.

Терапевтический эффект тепла лучше всего проявится в послеострой фазе заживления травмы.

Увеличенный приток крови к пораженному участку активизирует все питательные вещества и кислород для лучшего заживления.

Когда тепло может быть опасным

Поскольку нагревание является сосудорасширяющим средством, его следует избегать:

в случае острой травмы, поскольку может усилиться отек и воспаление;

при нарушениях свертываемости крови, поскольку нагревание усилит кровотечение;

при рубцах;

при остеоартрозе периферических суставов.

Марина Ерина отдельно подчеркивает, что ни в коем случае нельзя использовать тепло для облегчения боли в животе! Поскольку это может вызвать осложнение, с которым придется бороться уже в стационаре.