Лікування теплом десятиліттями використовується для досягнення конкретних терапевтичних цілей.

Зігрівальні компреси, гірчичники, грілки, перцевий пластир ще донедавна лікарі прописували мало не всім пацієнтам з болем у попереку, колінах чи навіть з кашлем.

Зараз з цією метою здебільшого використовують фармпрепарати.

Зараз дивляться

Факти ICTV звернулися до постійної експертки лікарки Марини Єріної з тим, щоб вияснити, чи не завчасно ми забули про теплотерапію. Коли вона дійсно може допомогти, а коли – дуже небезпечна.

– Існує багато методів, при яких з лікувальною метою використовують тепло. Це й гарячі компреси, і діатермія, і парафінові ванни, і знайомі всім гірчичники, – говорить лікарка.

Вона додає, що одні з них забезпечують поверхневе нагрівання – до 1 см, інші, як от, ультразвук і діатермія, глибоке – понад 1 см.

Для полегшення яких станів використовують поверхневе тепло

Уважається, що теплова терапія збільшує кровоток, підвищує температуру тканин, змінює больовий поріг і пришвидшує метаболізм.

– Тож, якщо коротко, тепло розслаблює м’які тканини, зменшує біль, покращує кровообіг та прискорює загоєння, – говорить Єріна.

Застосування гарячих компресів, або перцевого пластиру може зменшувати гострий біль у попереку. Ефект буде відчутнішим, якщо цю процедуру повторювати тривалий час.

Єріна нагадала і про несправедливо забуті зараз гірчичники, які можна зробити й самому.

Гірчичники викликають сильну місцеву теплову реакцію. Але, щоб уникнути гострої реакції, їх не варто ставити безпосередньо на шкіру, краще – на марлеву серветку.

Компреси повинні залишатися на місці приблизно п’ять хвилин, поки не з’явиться явне почервоніння шкіри.

– При цьому пацієнт не мусить відчувати болю. Потім шкіру можна змастити легким кремом, – наголошує лікарка.

Поверхневе тепло можна використовувати також для розслаблення м’язів, полегшення, так званої кріпатури після важких тренувань.

Для цього підійдуть гаряча тканина, гаряча вода, грілка, пакет з гідроколлатором, гідромасажна ванна тощо.

– Помічено, що вологе тепло краще знімає м’язові спазми, набряк і скутість м’язів, ніж сухе, – підкреслює Єріна.

Терапевтичний ефект тепла найкраще проявиться в післягострій фазі загоєння травми.

Збільшений приплив крові до ураженої ділянки активізує всі поживні речовини та кисень для кращого загоєння.

Коли тепло може зашкодити

Оскільки нагрівання є судинорозширювальним засобом, його слід уникати:

у разі гострої травми, оскільки може посилити набряк і запалення;

при порушеннях згортання крові, оскільки нагрівання посилить кровотечу;

при рубцях;

при остеоартрозі периферичних суглобів.

Марина Єріна окремо наголошує, що в жодному разі не можна використовувати тепло для полегшення болю в животі! Оскільки це може викликати ускладнення, з яким доведеться боротися вже в стаціонарі.