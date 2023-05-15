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Лечит ожирение и диабет, а может еще и рак — ученые о новых возможностях известного препарата

15 мая 2023, 12:04
Валентина Андрейко журналіст
ожиріння
Источник: Depositphotos

Препарат, который часто назначают диабетикам и людям, страдающим от ожирения, заинтересовал ирландских ученых.

Именно они обнаружили, что семаглутид, кроме своих противодиабетических свойств, таких как снижение сахара в крови, способен еще и стимулировать функцию клеток, борющихся с раком.

До сих пор считалось, что действие препарата, имитирующего кишечный гормон, заключалось в снижении аппетита больных диабетом и ожирением. То есть, они дольше чувствовали себя сытыми, следовательно, не употребляли чрезмерно пищу, таким образом избегая повышения уровня сахара в крови.

И вот теперь, благодаря исследованию ученых из Дублина, оказалось, что этот популярный препарат можно рассматривать как потенциально эффективный при лечении онкологических заболеваний.  Семаглутид активизирует иммунные клетки-киллеры, которые ведут борьбу с инфекциями и опухолевыми процессами.

Естественные клетки-киллеры являются частью врожденной иммунной системы организма, первой линией защиты, которая начинает действовать при первом же признаке появления аномальных клеток. Но у людей с ожирением, эти клетки дефектны, то есть, не могут выполнять свои основные функции. А семаглутид восстанавливает их жизнеспособность.

— Небольшое исследование, в котором приняли участие всего 20 человек, не слишком впечатляет. Но сам факт, что с помощью препарата можно простимулировать клетки-киллеры, выглядит многообещающе, — говорит Донал О’Ши из Университетского колледжа Дублина.

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Джерело: Obesity Journal

Теги
Диабет Ожиріння Онкология
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