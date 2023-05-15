Препарат, який часто призначають діабетикам і людям, що страждають від ожиріння, зацікавив ірландських учених.

Саме вони виявили, що семаглутид, крім своїх протидіабетичних властивостей, як от зниження цукру в крові, здатний ще й стимулювати функцію клітин, що борються з раковими клітинами.

Досі вважалося, що дія препарату, який імітує кишковий гормон, заключалася в зниженні апетиту хворих на діабет та ожиріння. Тобто, вони довше почувалися ситими, отже, не вживали надмірно їжу, таким чином уникаючи підвищення рівня цукру в крові.

І ось тепер, завдяки дослідженню учених з Дубліна, виявилося, що цей популярний препарат можна розглядати як потенційно ефективний при лікуванні онкологічних захворювань. Семаглутид активізує імунні клітини-кілери, які ведуть боротьбу з інфекціями, та пухлинними процесами.

Природні клітини-кілери є частиною вродженої імунної системи організму, першою лінією захисту, яка починає діяти за першої ж ознаки появи аномальних клітин. Але у людей з ожирінням ці клітини дефектні, тобто, не можуть виконувати свої основні функції. А семаглутид відновлює їхню життєздатність.

– Невелике дослідження, в якому взяли участь лише 20 осіб, не надто вражає. Але сам факт, що за допомогою препарату можна простимулювати клітини-кілери, виглядає багатообіцяюче, — каже Донал О’Ши з Університетського коледжу Дубліна.

Джерело: Obesity Journal