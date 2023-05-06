Гідрогель виявився надзвичайно ефективним препаратом. Його випробування на мишах показало неймовірний рівень виживання тварин – 100 відсотків.

У новій розробці американські вчені використали уже відомий хіміотерапевтичний препарат для лікування інших видів раку. Але особливість і ефективність гідрогелю полягає в новому підході – ліки доставляють до пухлини… ліки.

Ця здатність одночасно діяти на пухлину хіміотерапією та імунотерапією, робить гідрогель особливим.

І це суттєво, бо при лікуванні раку мозку дуже важлива саме доставка антиракового препарату до злоякісного новоутворення.

У даному випадку мова йшла про гліобластому – одну з найпоширеніших і найагресивніших форм раку головного мозку. Онкологи знають, що гліобластома найважче піддається лікуванню.

Однак тепер на горизонті можуть з’явитися хороші новини.

– Думка про те, що ця нова гідрогелева комбінація може змінити криву виживання пацієнтів з гліобластомою, дуже надихає, – говорить Бетті Тайлер, професор нейрохірургії з Університету Джона Гопкінса в Балтіморі.

Однак, все ж варто зазначити, що гель діє зі 100 відсоткою ефективністю лише після видалення пухлини. Без попередньої операції рівень виживання знижується до 50 відсотків.

Учені визнають, що перетворення їхніх відкриттів на практичні методи лікування справжній виклик для медичної науки.

Безумовно, потрібні будуть клінінічні випробування методу на людях. І не факт, що вони покажуть такий же рівень ефективності.

– Ми все одно вважаємо, що за цим гідрогелем майбутнє, і він доповнить існуючі методи лікування раку мозку, – переконаний хімік і біомолекулярний інженер Хонґан Цуй з Університету Джона Гопкінса.

Джерело: PNAS, Science Alert