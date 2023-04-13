Національний інститут раку США (NCI) допоміг вченим запустити третю фазу клінічного дослідження, в якому вивчають використання двокомпонентного лікування людей із запущеним раком легень.
За словами експертів, це випробування вирізняє те, що воно є одним із перших, у якому використовується прагматичний підхід.
Прагматичні клінічні випробування призначені для оцінки ефективності терапевтичних втручань у реальних клінічних ситуаціях.
У дослідженні візьмуть участь до 700 учасників, щоб оцінити, чи покращує комбінація двох схвалених FDA препаратів, рамуцирумаб (Cyramza) і пембролізумаб (Keytruda), загальну виживаність порівняно зі стандартною хіміотерапією.
Рамуцирумаб – це препарат таргентної терапії, званий моноклональним антитілом і розроблений для лікування солідних ракових пухлин.
Пембролізумаб – це тип імунотерапії, який стимулює імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами.
Прийнявши прагматичний підхід у дослідженні, вчені сподіваються підтвердити обнадійливі результати рандомізованого клінічного випробування другої фази, підтриманого NCI.
Джерело: New Atlas