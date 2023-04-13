Национальный институт рака США (NCI) помог ученым запустить третью фазу клинического исследования, в котором изучается использование двухкомпонентного лечения людей с запущенным раком легкого.

По словам экспертов, это испытание отличает то, что оно является одним из первых, в котором используется прагматический подход.

Прагматические клинические испытания предназначены для оценки эффективности терапевтических вмешательств в реальных клинических ситуациях.

В исследовании примут участие до 700 участников, чтобы оценить, улучшает ли комбинация двух одобренных FDA препаратов, рамуцирумаб (Cyramza) и пембролизумаб (Keytruda), общую выживаемость по сравнению со стандартной химиотерапией.

Рамуцирумаб — это препарат таргентной терапии, называемый моноклональным антителом и разработанный для лечения солидных раковых опухолей.

Пембролизумаб — это тип иммунотерапии, который стимулирует иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками.

Приняв прагматичный подход в исследовании, ученые надеются подтвердить обнадеживающие результаты рандомизированного клинического испытания второй фазы, поддержанного NCI.

Источник: New Atlas