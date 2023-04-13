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Язвы во рту оказались раком: британской студентке вырезали две трети языка, а затем восстановили из ткани ноги

13 апреля 2023, 12:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операция
Источник: Depositphotos

Британской студентке потребовалось удалить две трети ее языка и воссоздать его из ткани ноги после того, как стойкие язвы в ее рту оказались раком.

Рэйчел Мортон, живущая в Эдинбурге, впервые заметила язвы на языке, когда ей исполнилось 18 лет. Язвы сохранялись в течение года, пока одна сторона ее языка не стала слегка деформированной из-за того, что была полностью покрыта ими.

Губы Рэйчел стали красными и воспаленными, вокруг рта появилась сыпь. Затем начались ушные инфекции, инфекции носовых пазух и боли в миндалинах.

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После посещения дантиста и нескольких консультаций по телефону с врачом, ей прописали антибиотики и обезболивающие лекарства. Но легче не становилось и в итоге врачи направили девушку на биопсию. А за неделю до Рождества у нее диагностировали рак языка.

Ровно через месяц после постановки диагноза Мортон сделали операцию: за один 16-часовой сеанс хирурги удалили две трети языка и лимфатические узлы.

Чтобы реконструировать язык, медики использовали некоторые мышцы и кровеносные сосуды из ее ноги, а также артерии и вены на ее шее.

Сначала они попытались взять ткани из голени, но они не прижились, поэтому было решено использовать ткани из бедра. В итоге была изрезана почти вся левая нога.

Затем Мортон сделали трахеостому, а в желудок вставили зонд для кормления на целых девять месяцев.

После прохождения инвазивной процедуры по восстановлению языка, а также двух курсов химиотерапии и 30 сеансов лучевой терапии, Мортон удалось избавиться от тяжелой онкологии.

Через два года после окончания лечения Рэйчел, теперь уже как подающий надежды психиатр, работает над повышением осведомленности людей о симптомах рака языка и важности защиты вашего здоровья.

Источник
Daily Mail
Теги
Онкология Операция
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