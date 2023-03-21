В Великобритании уже доступен тест, который можно назвать универсальним, поскольку с его помощью диагностируются 70 видов рака на ранних стадиях, в том числе легких, молочной железы, кишечника.

Тест работает, как анализ крови для выявления циркулирующих опухолевых клеток CTC (circulating tumor cells) в крови.

Клинические испытания, в которых приняли участие более 40 тыс. человек, показали, что тест имеет чувствительность 88,2%, что соответствует его способности выявлять CTC в образцах крови больных раком. Таким образом, точность теста достигает 96,8%.

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Тест включает в себя простой забор венозной крови, который затем поступает в лабораторию для анализа. Пациент получает результаты в течение четырех недель.

Известно, что раннее выявление опухолей является ключевым в лечении рака и повышает шансы на ремиссию.