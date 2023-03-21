У Великій Британії вже доступний тест, який можна назвати універсальним, оскільки за його допомогою діагностуються 70 видів раку на ранніх стадіях, зокрема легень, молочної залози, кишечника.

Тест працює як аналіз крові для виявлення ракових клітин CTC (circulating tumor cells) в крові.

Клінічні випробування, в яких взяли участь понад 40 тис. осіб, показали, що тест має чутливість 88,2%, що відповідає його здатності виявляти CTC у зразках крові хворих на рак. Таким чином, точність тесту досягає 96,8%.

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Тест включає в себе простий забір венозної крові, який потім надходить в лабораторію для аналізу. Пацієнт отримує результати протягом чотирьох тижнів.

Відомо, що раннє виявлення раку є ключовим у його лікуванні та підвищує шанси на ремісію.