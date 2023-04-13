Британській студентці потрібно було видалити дві третини її язика і відтворити його з тканини ноги після того, як її стійкі виразки в роті виявилися раком.

I thought my mouth ulcers were due to exam stress but it was cancer https://t.co/C27V5y3X0g via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) April 13, 2023

Рейчел Мортон, яка живе в Единбурзі, вперше помітила виразки на язиці, коли їй виповнилося 18 років. Виразки зберігалися протягом року, поки один бік її язика не став злегка деформованим через те, що був повністю покритий ними.

Губи Рейчел стали червоними і запаленими, навколо рота з’явився висип. Потім почалися вушні інфекції, інфекції носових пазух і біль у мигдаликах.

Після відвідин дантиста і кількох консультацій телефоном із лікарем їй прописали антибіотики і знеболювальні ліки.

Але легше не ставало і, зрештою, лікарі направили дівчину на біопсію. А за тиждень до Різдва в неї діагностували рак язика.

Рівно через місяць після встановлення діагнозу Мортон зробили операцію: за один 16-годинний сеанс хірурги видалили дві третини язика і лімфатичні вузли.

Щоб реконструювати язик, медики використали деякі м’язи і кровоносні судини з її ноги, а також артерії та вени на її шиї.

Спочатку спробували взяти тканини з гомілки, але вони не прижилися, тому було вирішено використовувати тканини зі стегна. У підсумку було порізано майже всю ліву ногу.

Потім Мортон зробили трахеостому, а в шлунок вставили зонд для годування на цілих дев’ять місяців.

Після проходження інвазивної процедури з відновлення язика, а також двох курсів хіміотерапії і 30 сеансів променевої терапії, Мортон вдалося позбутися важкої онкології.

Через два роки після закінчення лікування Рейчел, тепер уже як психіатр, працює над підвищенням обізнаності людей про симптоми раку язика і важливості захисту вашого здоров’я.