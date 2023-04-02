Китайські дослідники розробили батарею-імплантат на основі солоної води, яка допомагає вбивати пухлинні клітини, регулюючи саме середовище, що підтримує ріст новоутворення.

Під час досліджень, проведених на мишах, було продемонстровано, що розроблений пристрій активізує протипухлинний ефект тирапазаміну, створюючи умови дефіциту кисню в пухлинах, щоб вибірково вбивати їхні гіпоксичні клітини.

За словами вчених, при спільному застосуванні батареї і тирапазаміну обсяг пухлини зменшувався в середньому на 90% протягом двох тижнів, а у чотирьох з п’яти мишей пухлина зникла зовсім.

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Батарея має гарну пластичність і може бути імплантована підшкірно на поверхню пухлини.

– Пристрій може бути використаний як ефективний регулятор мікрооточення пухлини в протипухлинній терапії, – зазначив професор з Університету Фудань Чжан Фань.

Крім того, під час лікування не повідомлялося про будь-які аномальні зміни маси тіла, шкіри та нормальних органів мишей, що вказує на безпеку використання батареї in vivo.

За словами вчених, ця робота є перехресним дослідженням між технологією батарей і біотерапією, яке не тільки забезпечує новий метод протипухлинної терапії, а й створює прецедент для застосування батарей у біомедицині.

Джерело: Синьхуа Новини