Китайские исследователи разработали самозаряжающуюся батарею-имплантат на основе соленой воды, которая помогает убивать опухолевые клетки, регулируя саму среду, поддерживающую рост новообразования.

В ходе исследований, проведенных на мышах, было продемонстрировано, что разработанное устройство активизирует противоопухолевый эффект тирапазамина, создавая условия дефицита кислорода в опухолях, чтобы избирательно убивать их гипоксические клетки.

По словам ученых, при совместном применении батареи и тирапазамина объем опухоли уменьшался в среднем на 90% в течение двух недель, а у четырех из пяти мышей опухоль исчезла совсем.

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Батарея обладает хорошей пластичностью и может быть имплантирована подкожно на поверхность опухоли.

— Устройство может быть использовано в качестве эффективного регулятора микроокружения опухоли в противоопухолевой терапии, — отметил профессор из Университета Фудань Чжан Фань.

Кроме того, во время лечения не сообщалось о каких-либо аномальных изменениях массы тела, кожи и нормальных органов мышей, что указывает на безопасность использования батареи in vivo.

По словам ученых, эта работа представляет собой перекрестное исследование между технологией батарей и биотерапией, которое не только обеспечивает новый метод противоопухолевой терапии, но и создает прецедент для применения батарей в биомедицине.

Источник: Синьхуа Новости