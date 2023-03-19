Команда американських вчених Національного інституту раку (NCI) провела дослідження, в якому розглядалися чат-боти і штучний інтелект (ШІ), як джерела інформації про рак, що набирають популярність.

Вчені виявили, що ці ресурси дають точну інформацію, коли їх запитують про поширені міфи та помилки щодо раку – 97% відповідей були правильними.

Однак цей висновок пов’язаний з деякими важливими застереженнями, зокрема з побоюваннями команди, що деякі відповіді ChatGPT можуть бути неправильно інтерпретовані та призвести до деяких неправильних рішень хворих на рак.

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– Команда запропонувала проявляти обережність при консультуванні пацієнтів про те, чи слід їм використовувати чат-боти для отримання інформації про рак, — зазначив лікар-вчений з Інституту раку Хантсмана Скайлер Джонсон.

Дослідження показало, що мова ChatGPT була непрямою, розмитою і в деяких випадках неясною.

– Я усвідомлюю і розумію, як важко хворим на рак і особам, які доглядають за ними, отримати доступ до точної інформації, — говорить Джонсон.

За його словами, ці джерела потрібно вивчити, щоб допомогти хворим на рак орієнтуватися в каламутних водах інформаційного середовища в інтернеті, коли вони намагаються знайти відповіді на свої діагнози.

У попередньому дослідженні Джонсона та його команди, опублікованому в журналі Національного інституту раку, вчені виявили, що дезінформація поширена в соціальних мережах і може завдати шкоди хворим на рак.