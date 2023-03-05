Угорщина стала великим полігоном для тестування програмного забезпечення ШІ для виявлення раку молочної залози. Однак лікарі сперечаються з приводу того, чи зможе ця технологія замінити їх на медичних посадах.

Згідно з попередніми результатами, технологія демонструє вражаючу здатність виявляти рак, принаймні, так само, як і медики-радіологи.

Угорщина, в якій діє надійна програма скринінгу раку молочної залози, є одним з найбільших полігонів для тестування технології на реальних пацієнтах.

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У п’яти лікарнях і клініках, які проводять понад 35 тис. обстежень на рік, системи штучного інтелекту були розгорнуті починаючи з 2021 року і тепер допомагають виявляти ознаки раку, які рентгенолог міг не помітити.

Клініки та лікарні в США, Великій Британії та країнах ЄС також починають тестувати або надавати дані для допомоги у розробці систем.

За словами лікарів та розробників штучного інтелекту, широке використання технології виявлення раку все ще стикається з багатьма перешкодами.

Так, необхідні додаткові клінічні випробування, перш ніж системи зможуть отримати більш широке поширення в якості автоматизованого другого або третього зчитувача екранів раку молочної залози.

Інструмент також повинен показати, що він може дати точні результати для жінок різного віку, національностей та типів тіла.

За словами рентгенологів, технологія повинна довести, що вона може розпізнавати більш складні форми раку молочної залози і скорочувати кількість хибнопозитивних результатів незлоякісних пухлин.

Інструменти ШІ також викликали суперечки щодо того, чи замінять вони медиків-радіологів, оскільки творці технології зіткнулися з опором з боку деяких лікарів і медичних установ.

На цей момент ці побоювання здаються перебільшеними. Багато експертів кажуть, що технологія покаже ефективність лише в тому випадку, якщо вона буде використовуватися спеціально навченими лікарями.

– Зрештою, штучний інтелект може врятувати життя, – упевнений провідний викладач мамографії в Європі Ласло Табар.

За його словами, він мріє про той день, коли жінки підуть в центр раку грудей і запитають, чи у них ШІ.