Венгрия стала крупным полигоном для тестирования программного обеспечения ИИ для выявления рака молочной железы. Однако врачи спорят по поводу того, сможет ли эта технология заменить их на медицинских должностях.

Согласно предварительным результатам, на данный момент технология демонстрирует впечатляющую способность выявлять рак, по крайней мере, так же, как и медики-радиологи.

Венгрия, в которой действует надежная программа скрининга рака молочной железы, является одним из крупнейших полигонов для тестирования технологии на реальных пациентах.

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В пяти больницах и клиниках, которые проводят более 35 тыс. обследований в год, системы искусственного интеллекта были развернуты начиная с 2021 года и теперь помогают выявлять признаки рака, которые рентгенолог мог не заметить.

Клиники и больницы в США, Великобритании и странах ЕС также начинают тестировать или предоставлять данные для помощи в разработке систем.

По словам врачей и разработчиков искусственного интеллекта, широкое использование технологии обнаружения рака по-прежнему сталкивается со многими препятствиями.

Так, необходимы дополнительные клинические испытания, прежде чем системы смогут получить более широкое распространение в качестве автоматизированного второго или третьего считывателя экранов рака молочной железы.

Инструмент также должен показать, что он может давать точные результаты для женщин всех возрастов, национальностей и типов телосложения.

По словам рентгенологов, технология должна доказать, что она может распознавать более сложные формы рака молочной железы и сокращать количество ложноположительных результатов незлокачественных опухолей.

Инструменты ИИ также вызвали споры о том, заменят ли они медиков-радиологов, поскольку создатели технологии столкнулись с сопротивлением со стороны некоторых врачей и медицинских учреждений.

На данный момент эти опасения кажутся преувеличенными. Многие эксперты говорят, что технология покажет эффективность только в том случае, если она будет использоваться специально обученными врачами.

— В конечном счете, искусственный интеллект может спасти жизнь, — уверен ведущий преподаватель маммографии в Европе Ласло Табар.

По его словам, он мечтает о том дне, когда женщины пойдут в центр рака груди и спросят, если ли у них ИИ.