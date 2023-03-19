Команда американских ученых Национального института рака (NCI) провела исследование, в котором рассматривались чат-боты и искусственный интеллект (ИИ), как набирающие популярность источники информации о раке.

Ученые обнаружили, что эти ресурсы дают точную информацию, когда их спрашивают о распространенных мифах и заблуждениях о раке — 97% ответов были правильными.

Однако это открытие связано с некоторыми важными оговорками, в том числе с опасением команды, что некоторые ответы ChatGPT могут быть интерпретированы неправильно и привести к некоторым неверным решениям больных раком.

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— Команда предложила проявлять осторожность при консультировании пациентов о том, следует ли им использовать чат-боты для получения информации о раке, — отметил врач-ученый из Института рака Хантсмана Скайлер Джонсон.

Исследование показало, что язык ChatGPT был косвенным, расплывчатым и в некоторых случаях неясным.

— Я осознаю и понимаю, как трудно больным раком и лицам, ухаживающим за ними, получить доступ к точной информации, — говорит Джонсон.

По его словам, эти источники необходимо изучить, чтобы помочь больным раком ориентироваться в мутных водах информационной онлайн-среды, когда они пытаются найти ответы на свои диагнозы.

В предыдущем исследовании Джонсона и его команды, опубликованном в Журнале Национального института рака, ученые обнаружили, что дезинформация распространена в социальных сетях и может нанести вред больным раком.