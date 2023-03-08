По сообщениям ВОЗ, что в мире ежегодно регистрируют от 800 тыс. до одного млн новых случаев заболевания раком молочной железы.

И хотя маммография — обследование на рак молочной железы широко применяется в медицинской практике, оно ни не всегда точно и надежно.

Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института и Массачусетской больницы общего профиля делают шаги к более надежным процедурам скрининга при помощи искусственного интеллекта.

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В недавно опубликованной статье в журнале Radiology они описывают модель машинного обучения, которая может по маммограмме предсказать, заболеет ли пациент раком молочной железы в течение пяти лет.

Их исследования основаны на работе Google AI , которая в октябре заявила, что создала модель, выявляющая метастатический рак молочной железы с точностью до 99%.

Ученые отказались от ручной схемы и идентификации рисков в пользу автономной системы, обученной более чем 90 тыс. маммограмм и известным результатам более, чем 60 тыс. пациентов из Массачусетской больницы общего профиля. Из этих образцов система ИИ выучила связь между данными, которые могут пропустить даже высококвалифицированные радиологи и онкологи.

С 1960-х годов рентгенологи отмечают, что у женщин на маммограмме видны уникальные и очень разнообразные рисунки тканей молочной железы. Они могут отражать влияние генетики, гормонов, беременности, кормления грудью, диеты, снижения и увеличения веса.

— Теперь мы можем использовать эту подробную информацию, чтобы быть более точными в нашей оценке рисков на индивидуальном уровне, — заявили исследователи.

Предсказывая, у кого будет развиваться рак в будущем, мы можем надеяться спасти жизни и диагностировать заболевание до появления симптомов.

Источник: CNN