За повідомленнями ВООЗ, що у світі щорічно реєструють від 800 тис. до одного млн нових випадків захворювання на рак молочної залози.

І хоча мамографія – обстеження на рак молочної залози – широко застосовується в медичній практиці, це не завжди точно й надійно.

Вчені з Лабораторії комп’ютерних наук та штучного інтелекту (CSAIL) Массачусетського технологічного інституту та Массачусетської лікарні загального профілю роблять кроки до більш надійних процедур скринінгу за допомогою штучного інтелекту.

Зараз дивляться

У нещодавно опублікованій статті в журналі Radiology вони описують модель машинного навчання, яка може за маммограмою передбачити, чи пацієнт захворіє на рак молочної залози протягом п’яти років.

Їхні дослідження засновані на роботі Google AI, яка в жовтні заявила, що створила модель, котра виявляє метастатичний рак молочної залози з точністю до 99%.

Вчені відмовилися від ручної схеми та ідентифікації ризиків на користь автономної системи, навченої більш ніж 90 тис. маммограм і відомих результатів понад 60 тис. пацієнтів із Массачусетської лікарні загального профілю. Із цих зразків система ШІ вивчила зв’язок між даними, які можуть пропустити навіть висококваліфіковані радіологи та онкологи.

Від 1960-х рентгенологи відзначають, що у жінок на маммограмі видно унікальні та дуже різноманітні малюнки тканин молочної залози. Вони можуть демонструвати вплив генетики, гормонів, вагітності, годування груддю, дієти, зниження та збільшення ваги.

– Тепер ми можемо використати цю докладну інформацію, щоб бути більш точними у нашій оцінці ризиків на індивідуальному рівні, – заявили дослідники.

Передбачаючи, у кого розвиватиметься рак у майбутньому, ми можемо сподіватися врятувати життя та діагностувати захворювання до появи симптомів.

Джерело: CNN