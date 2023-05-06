Гидрогель оказался чрезвычайно эффективным препаратом. Его испытание на мышах показало невероятный уровень выживаемости животных — 100%.

В новой разработке американские ученые использовали уже известный химиотерапевтический препарат для лечения других видов рака. Но особенность и эффективность гидрогеля заключается в новом подходе — лекарство доставляют к опухоли.

Эта способность одновременно действовать на опухоль химиотерапией и иммунотерапией делает гидрогель особенным.

И это существенно, потому что при лечении рака мозга очень важна именно доставка антиракового препарата к злокачественному новообразованию.

В данном случае речь шла о глиобластоме — одной из самых распространенных и агрессивных форм рака головного мозга. Онкологи знают, что глиобластома тяжелее всего поддается лечению.

Однако теперь на горизонте могут появиться хорошие новости.

— Мысль о том, что эта новая гидрогелевая комбинация может изменить кривую выживаемости пациентов с глиобластомой, очень вдохновляет, — говорит Бетти Тайлер, профессор нейрохирургии из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Однако гель действует со 100-процентной эффективностью только после удаления опухоли. Без предварительной операции уровень выживаемости снижается до 50%.

Ученые признают, что превращение их открытий в практические методы лечения — настоящий вызов для медицинской науки. Определенно нужны будут клинические испытания метода на людях. И не факт, что они покажут такой же уровень эффективности.

— Мы все равно считаем, что за этим гидрогелем будущее и он дополнит существующие методы лечения рака мозга, — убежден химик и биомолекулярный инженер Хонган Цуй из Университета Джона Хопкинса.

Джерело: PNAS, Science Alert