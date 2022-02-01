Медицинские отходы, которые накапливаются во всем мире по ходу борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, уже приобрели угрожающие масштабы. Их объемы исчисляются в десятках тысяч тонн и представляют реальную угрозу здоровью человека.

Об этом шла речь в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном сегодня, 1 февраля.

— Совершенно необходимо предоставлять медицинским работникам средства индивидуальной защиты. Но также нужно убедиться, что эти средства могут быть использованы безопасно, без причинения вреда окружающей среде, — заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения врач Майкл Райан.

В частности, стало известно, что с марта 2020-го по ноябрь 2021 года в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН было закуплено около 87 тыс. тонн средств индивидуальной защиты для помощи странам в борьбе с коронавирусом. Предполагается, что эти средства после использования по назначению превратятся в отходы.

По словам авторов доклада, речь идет о приблизительной оценке масштаба проблемы отходов, связанных с Covid-19. Потому что здесь не учтены такие средства защиты, как одноразовые маски, которые применяют не медики, а рядовые граждане.

Также в докладе говорится и о закупленных в обозначенный период около 140 млн наборов для проведения тестов на Covid-19. А это значит, что в ближайшей перспективе мир получит дополнительно 2,6 тыс. тонн неинфекционных отходов и 732 тыс. литров химических отходов.

Также во всем мире было поставлено около 8 млрд доз вакцин, что может привести к появлению 144 тонн использованных игл, шприцев и контейнеров.

В то же время около 30% медицинских учреждений не имеют оборудования для обработки стандартных медицинских отходов, не говоря уже о дополнительных отходах, связанных с Covid-19.

Авторы доклада рекомендуют использовать экологически чистые упаковки и способы доставки, безопасные и многократные средства индивидуальной защиты, перерабатываемые или биоразлагаемые материалы и принимать другие меры.

Источник: Green Deal