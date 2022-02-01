Медичні відходи, які накопичуються у всьому світі внаслідок боротьби з пандемією коронавірусної інфекції, вже набули загрозливих масштабів. Їхні обсяги обчислюються десятками тисяч тонн і становлять реальну загрозу здоров’ю людини.

Про це йшлося в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованій сьогодні, 1 лютого.

– Абсолютно необхідно надавати медичним працівникам засоби індивідуального захисту. Але також потрібно переконатися, що ці засоби будуть використані безпечно, без заподіяння шкоди навколишньому середовищу, – заявив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я лікар Майкл Райан.

Зокрема, стало відомо, що з березня 2020-го до листопада 2021 року в межах спільної надзвичайної ініціативи ООН було закуплено близько 87 тис. тонн засобів індивідуального захисту для допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Передбачається, що ці засоби після використання за призначенням перетворяться на відходи.

За словами авторів доповіді, йдеться про приблизну оцінку масштабу проблеми відходів, пов’язаних з Covid-19. Бо тут не враховані такі засоби захисту, як одноразові маски, які застосовують не медики, а пересічні громадяни.

Також у доповіді йдеться і про закуплені в позначений період близько 140 млн наборів для проведення тестів на Covid-19. А це означає, що в найближчій перспективі світ отримає додатково 2,6 тис. тонн неінфекційних відходів і 732 тис. літрів хімічних відходів.

Також у всьому світі було поставлено близько 8 млрд доз вакцин, що може призвести до появи 144 тонн використаних голок, шприців і контейнерів.

Водночас близько 30% медичних установ не мають обладнання для обробки стандартних медичних відходів, не кажучи вже про додаткові відходи, пов’язані з Covid-19.

Автори доповіді рекомендують використовувати екологічно чисті упаковки і способи доставки, безпечні та багаторазові засоби індивідуального захисту, перероблювані або біорозпадні матеріали і вживати інших заходів.

Джерело: Green Deal