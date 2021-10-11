В этом исследовании американские ученые разработали список загрязнителей воздуха, которые в итоге приводят маленьких детей к долгосрочным заболеваниям легких. В том числе и астмы.

В исследовании изучалось раннее воздействие десятков загрязнителей, которые могут спровоцировать у ребенка заболевание как в легкой, так и в тяжелой форме.

От астмы страдают около 7% детей в Соединенных Штатах. Это заболевание может вызывать хрипы, стеснение в груди, приступы кашля и удушья.

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Исследователи нанесли на карту оценки выбросов 125 известных загрязнителей воздуха в жилых районах и годы рождения 151 ребенка из столичного региона Нью-Йорка, которые участвовали в исследовании.

Данные о выбросах были получены из ресурса Национальной оценки токсичности воздуха Агентства по охране окружающей среды.

Результаты показали, что некоторые загрязнители могли работать в одиночку. Например, воздействие гидроизоляционного вещества триметиламина с запахом аммиака увеличивало вероятность того, что ребенку, страдающему астмой, придется провести ночь в больнице.

Другие загрязнители могут действовать по отдельности или в смесях. В частности, воздействие акриловой кислоты повысило вероятность того, что ребенку потребуются ежедневные лекарства.

Смешивание акриловой кислоты с другими химическими веществами не только увеличило эту возможность, но также повысило вероятность посещения отделения неотложной помощи и госпитализации в ночное время.

Интересно, что исследователи также обнаружили, что некоторые загрязнители, такие как толуол и соединения кобальта, были связаны с плохими результатами только при смешивании с другими соединениями.

— Как врач, лечащий детей, страдающих астмой, я была поражена тем, сколько потенциальных токсичных веществ в воздухе не обнаруживается на нашем радаре, — отметила профессор педиатрии, генетики и геномных наук Супинда Буняванич.

По ее словам, эти результаты изменили ее взгляд на повышенный риск, с которым сталкиваются некоторые дети.

Наконец, исследователи обнаружили, что демографические факторы также могут играть дополнительную роль. Например, воздействие комбинации гидрохинона и этилиден дихлорида было самым надежным предвестником ночных госпитализаций. Однако семьи детей, попавших в эту категорию, имели столь низкий доход, что не могли позволить себе жилье в экологически благополучном районе.

А между тем, исследование, проведенное учеными Колумбийского университета, показало, что дети, подверженные повышенным уровням загрязнения воздуха, с большей вероятностью имеют плохие академические навыки в раннем подростковом возрасте, включая математику, орфографию, понимание прочитанного.