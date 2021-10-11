У цьому дослідженні американські вчені розробили список забруднювачів повітря, які в підсумку призводять маленьких дітей до довгострокових захворювань легень. У тому числі і астми.

У дослідженні вивчався ранній вплив десятків забруднювачів, які можуть спровокувати у дитини захворювання як в легкій, так і у важкій формі.

Від астми страждають близько 7% дітей в Сполучених Штатах. Це захворювання може викликати хрипи, стиснення в грудях, напади кашлю і задухи.

Дослідники нанесли на карту оцінки викидів 125 відомих забруднювачів повітря в житлових районах і роки народження 151 дитини зі столичного регіону Нью-Йорка, які брали участь у дослідженні.

Дані про викиди були отримані з ресурсу Національної оцінки токсичності повітря Агентства з охорони навколишнього середовища.

Результати показали, що деякі забруднювачі могли працювати поодинці. Наприклад, вплив гідроізоляційної речовини триметиламіну з запахом аміаку збільшував ймовірність того, що дитині, що страждає на астму, доведеться провести ніч в лікарні.

Інші забруднювачі можуть діяти окремо або в сумішах. Зокрема, вплив акрилової кислоти підвищив ймовірність того, що дитині будуть потрібні щоденні ліки.

Змішування акрилової кислоти з іншими хімічними речовинами не тільки збільшило цю можливість, але також підвищило ймовірність відвідування відділення невідкладної допомоги та госпіталізації в нічний час.

Цікаво, що дослідники також виявили, що деякі забруднювачі, такі як толуол і сполуки кобальту, були пов’язані з поганими результатами тільки при змішуванні з іншими сполуками.

– Як лікар, що лікує дітей, які страждають на астму, я була вражена тим, скільки потенційних токсичних речовин у повітрі не виявляється на нашому радарі, – зазначила професор педіатрії, генетики та геномних наук Супінда Буняванич.

За її словами, ці результати змінили її погляд на підвищений ризик, з яким стикаються деякі діти.

Нарешті, дослідники виявили, що демографічні фактори також можуть відігравати додаткову роль. Наприклад, вплив комбінації гідрохінону і етиліден дихлориду буво найнадійнішим передвісником нічних госпіталізацій. Однак сім’ї дітей, які потрапили в цю категорію, мали настільки низький дохід, що не могли дозволити собі житло в екологічно благополучному районі.

А між тим, дослідження, проведене вченими Колумбійського університету, засвідчило взаємозв’язок екології та навчання. З’ясувалося, що діти, які проживають у районах з підвищеним рівнем забруднення повітря, частіше мають погані академічні навички в ранньому підлітковому віці. Це стосується математики, орфографії, розуміння прочитаного.