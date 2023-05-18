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Лечат раны, выявляют воспаление: в США создали специальные хирургические нити

18 мая 2023, 11:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хірург, медики, операція
Источник: Pixabay

Команда ученых Массачусетского технологического института создала аналог хирургической нити (кетгута), который благодаря гидрогелевому покрытию может доставлять в рану лекарства и своевременно указывать на появление чрезмерного воспаления. 

Как говорится в сообщении, исследователи поставили цель создать такой шовный материал, который будет не только растворяться в организме, но и доставлять в рану лекарственные средства. 

Чтобы добиться этого, ученые взяли различные ткани свиней — кровеносные сосуды, тонкую кишку, спинной мозг, связки — и с помощью растворителя удалили из них все клетки, чтобы снизить реакцию со стороны иммунной системы, но сохранили структурные биомолекулы, например коллаген. 

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Высушенные ткани нарезали на тонкие полоски и скрутили в нити. По механическим показателям нити оказались такими же, как коммерческий кетгут,

Кроме того, нити покрыли гидрогелем с сенсорами воспаления, которое в итоге можно обнаружить простым анализом мочи.

В других вариантах нити обогатили противовоспалительными препаратами и даже живыми стволовыми клетками, которые могут способствовать заживлению. Клетки оставались в ране живыми и спустя неделю после нанесения швов.

Авторы надеются, что хирургический шовный материал нового поколения станет вскоре доступным и людям.

Источник: nauka.ua

Теги
Медики Наукові дослідження Операция
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