Команда ученых Массачусетского технологического института создала аналог хирургической нити (кетгута), который благодаря гидрогелевому покрытию может доставлять в рану лекарства и своевременно указывать на появление чрезмерного воспаления.

Как говорится в сообщении, исследователи поставили цель создать такой шовный материал, который будет не только растворяться в организме, но и доставлять в рану лекарственные средства.

Чтобы добиться этого, ученые взяли различные ткани свиней — кровеносные сосуды, тонкую кишку, спинной мозг, связки — и с помощью растворителя удалили из них все клетки, чтобы снизить реакцию со стороны иммунной системы, но сохранили структурные биомолекулы, например коллаген.

Высушенные ткани нарезали на тонкие полоски и скрутили в нити. По механическим показателям нити оказались такими же, как коммерческий кетгут,

Кроме того, нити покрыли гидрогелем с сенсорами воспаления, которое в итоге можно обнаружить простым анализом мочи.

В других вариантах нити обогатили противовоспалительными препаратами и даже живыми стволовыми клетками, которые могут способствовать заживлению. Клетки оставались в ране живыми и спустя неделю после нанесения швов.

Авторы надеются, что хирургический шовный материал нового поколения станет вскоре доступным и людям.

Источник: nauka.ua